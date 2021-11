UHVATILA GA SA GOMILOM DEVOJAKA Konačno isplivao razlog TUČE Maje i Cara! Nabola ga pesnicom u glavu: NASTAO SKANDAL I VRISKA

Rijaliti igračica Maja Marinković poznata je po burnim vezama kako u rijalitiju, tako i van njega.

Jedna u nizu skandaloznih veza popularne rijaliti zvezde bila je sa Filipom Carom, a mediji su malo nakon njihovog izlaska iz rijalitija pisali da se par rastao na najskandalozniji način - tučom u gluvo doba noći.

foto: Kurir televizija

U emisiji "Kontrashow" na Kurir televiziji Maja Marinković je potvrdila da je do svađe došlo, a povod je bilo ponašanje Cara.

foto: Kurir televizija

- Filip i ja kada smo bili u Beču u jednom stanu, a pošto su bila dva stana jedan pored drugog, a u jednom je bilo muško društvo, on me je poslao u drugi da spavam. Ja sam zaspala i budim se nakon pola sata, izlazim napolje i zateknem njega koji ide sa jedno četiri, pet devojaka i pokazuje im da budu tihe. Tu je nastao haos. On je hteo da dovede te druge devojke u stan da se druže. I tu kreće haos. Drama je mala reč! On nije stigao da objasni, dobio je pesnicu u nos. Ne ponosim se time, ali tako je. Devojke su polupijane počele da trče po hodniku, ali eto tako je - ispričala je Maja, koja priznaje da voli burne veze.

Kurir.rs

Bonus video:

01:54 PUKLA TIKVA! MAJA MARIJANA KONAČNO PRIZNALA DA JE RASKINULA SA 15 GODINA MLAĐIM MOMKOM: Otkrila i šta je razlog kraha ljubavi