JELENA: MOJA SVEKRVA JE DAMA KOJA JE UVEK SREĐENA! Porodica Nedeljković nije očekivala pobedu kulinarskom šou na Kurir televiziji!

U novoj epizodi najgledanijeg kulinarskog šoua "Majke i Snajke" na Kurir televiziji gledaćete borbu porodice Nedeljković, Nikoline žene Jelene i njegove majke Vesne. Nikola se izjasnio kako je po njegovom mišljenju supruga bolja u pripremanju brzih, modernijih jela, a da je njegova majka neprikosnovena u kuvanju tradicionalne hrane.

Jelena se prijavila se za emisiju "Majke i Snajke", a da to nije rekla ni suprugu ni svekrvi. Ona misli da su se dobro uklopili, a ono što je najbitnije, kako kaže, jeste da se odlično provode na snimanju emisija. - Nikola kaže da, naravno, bolje kuva mama. Ona odlično sprema testa, peciva, kiflice, pogače. Njen ajvar je fenomenalan. Ja više volim da spremam brza jela: lazanje, kolače, palačinke, tako ta brzinksa jela - rekla je Jelena. Prisetila se kako su se ona i njen suprug upoznali i otpočeli svoju ljubavnu priču.

- Mi smo se upoznali davne 2008. godine. Preko zajedničkih prijatelja nas je upoznao njegov brat i tako sve počinje. Imamo dvoje dece, sina Kostu, on je drugi razred osnovne škole i ćerku Nikoliju koja 19. decembra puni dve godine - kazala je ona, pa ispričala kako je izgledao prvi susret sa svekrvom.

- Prvi susret mene i moje svekrve Vesne bio je malo čudan. Ona je jedna dama koja drži do sebe, uvek je lepo sređena. Meni je to bilo malo čudno kada sam je upoznala sa frizurom u kućnim uslovima. Mi smo se u početku lepo složile i to traje i dan danas. Ni Nikola ni svekrva nisu znali da sam se prijavila za učešće u emisiji, malo su me kritikovali zbog toga, ali sada su se uklopili. Svekrvi se sviđa, super se uklopila, dobro se provodimo na snimanju, opuštena je atmosfera i stvaro nam je super - zaključila je Jelena.

