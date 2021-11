SAMO NJEMU MOŽE DA ZAHVALI ZA SVE! Vera Matović počela je da peva u Čikagu, a evo čime je htela da se bavi

Vera Matović bez zadrške pričala o svom životu, a na samom početku svoje ispovesti dotakla detinjstva i muzičkog početka.

- Ovo nisam ni sanjala! Kakva muzika... Nastavnica je došla da vidi kako sam ja to krenula, rekla je: "Danas nećemo teoriju, danas ćemo da vidimo ko kako peva". Ja sam otpevala "Jutros mi je ruža procvetala", oduševila se. Moj brat je svirao harmoniku, ja sam prepisivala pesme sa radio stanica, tu nije bilo mnogo pesama, već samo nekoliko, ja sam sve to prepisivala i on kad dođe sa neke tezge, ja mu prenesem melodiju, tekstove, sve mi to brzo naučimo. Kad je video da ja sa sve to umem, falila mu je pevačica jednom. Pitali smo roditelje da li bih mogla da mu se priključim, i tako smo moj brat i ja krenuli da nastupamo. Nikad sama ne bih krenula u to - otkriva Vera.

foto: Printscreen/Premijera

- Živela sam u Čačku, sa bratom sam krenula da radim, ja se njemu uvek zahvaljujem. Nisam znala kako da mu se odužim, on je ostavio harmoniku, oženio se pevačicom koja je isto prekinula da radi, nisam znala kako da mu se zahvalim. Onda smo naišli na pesmu "Brat i sestra" - priča pevačica.

- Kao devojčica sam maštala da budem učiteljica. Volela sam decu, tek sad da ne pričam! Oni su moji favoriti za sve. Škola mi nije bila blizu, u Užicu, ja sam se zbog toga odlučila za drugu školu. Bila bih dobra učiteljica. Shvatila sam da nisam za kancelariju, bila sam u ekonomskoj školi, verifikovala sam svedočanstvo i otišla sam za trgovca. Moj tata je bio radnik, a mama domaćica. Mama je bila zakon! Tatu nismo ni viđali, on kad dođe sa posla, mi smo spavali - priseća se ona.

Vera je otkrila i da li su njeni roditelji bili protiv toga da se ona bavi pevanjem.

- Taman posla! Kod nas je bio zakon šta kažu mamu i tata, nisi mogao protiv njih da odlučiš - kaže Vera u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

foto: Printscreen Grand Tv

