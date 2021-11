NIŠTA GORE KAD TE ŽENA OSUDI! Pevačica oplela po Dragojevićkoj ŠOKIRANA njenom PRELJUBOM: Dalila je HODAJUĆE ZLO

Pevačica Vanja Mijatović, kao i veliki deo javnosti, zgrožena je ponašanjem Dalile Dragojević koja je u rijalitiju i pred njegovim očima prevarila supruga Dejana Dragojevića.

Vanja Mijatović je iznela svoje mišljenje navodeći da ponekad gleda rijaliti i da joj se Dalila uopšte ne dopada, kao ni to što radi svom i dalje zakonitom mužu, prenosi Blic.

foto: ATA Images

"Ova trojka je udarna vest i nemoguće je da se izbegne, pa pogledam uveče. Ne volim da osuđujem ljude, ali mnogo je iritantna ova situacija. Sve je to okej, i da se žena zaljubila, danas se ljudi i razvode vrlo brzo, više to nije kao pre, svi smo manje tolerantni, što mislim i za sebe...ali nije lepo što se tako ophodi prema njemu, to mi se ne dopada, jer ipak treba nešto da poštuje - nešto s kim je bila i gradila budućnost i želela i proživela. Nije lepo, nije ljudski, da kažem odvratno mi je! Odvratno. Baš onako, što se kaže, hodajuće zlo je", rekla je pevačica.

foto: Printscreen/Youtube

kurir.rs/blic

Bonus video:

02:50 STIŽU RODE! Vanja Mijatović o svadbi i proširenju porodice