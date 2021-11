ŽENE U JUGOSLAVIJI LUDELE SU ZA NJIM: Vlado je bio glavni u grupi, važio za večitog NEŽENJU, pa dokazao da to nije! Evo gde je sad

Vlado Kalember, pevač i nekadašnji član grupe "Srebrna krila" za kojim su žene ludele i danas izgleda odlično.

Pevač je svoj uspon i uspeh na muzičkoj sceni doživeo u nekadašnjoj Jugoslaviji.

Kalember nije imao običaj da govori o svojim partnerkama, ali je u javnosti uvek dizao prašinu, budući da su mu žene teško odolevale. Međutim, on je stalno ponavaljao: "Nije svaka žena sa kojom sam popio kafu bila moja partnerka".

Međutim, poznato je da je Vlado bio u jednogodišnjoj vezi sa Lokicom Stefanović, šeficom tada popularnih "Lokica", ali kako to uglavnom biva, veza na daljinu je bila osuđena na propast.

Iako su ga već proglasili večitim neženjom, Vlado se 2006. godine oženio sa tri decenije mlađom čelistkinjom Anom Rucner sa kojom ima sina Darijana.

Ipak, nakon osam godina provedenih u braku stavili su tačku na odnos. Pisalo se da su se razveli zbog preljube.

Kalemberova bivša žena sve je demantovala, a Vlado je ostao u dobrim odnosima sa Anom.

"Mnogo je zabluda i predrasuda, a upravo to da sam veliki zavodnik je jedna od njih. S kim god bih popio kafu, to bi svi preneli da je bila veza. Meni se od jedne veze uvek dodavala još poneka. Ako sam imao 22 veze, ispalo bi da sam ih imao 222. Ne žalim se, ali je to, na neki način, malo i "prišiveno". Bilo je to takvo doba. Dima je bilo, ali ne i požara", rekao je Vlado jednom prilikom.

