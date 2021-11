TARA STAVILA DALILU NA STUB SRAMA! Ispričala koliko je BOLI bliskost Sanje i Mateje, a onda OTKRILA na koga je bacila oko

Tara Simov je došla u Rajski vrt i Drvetu mudrosti otkrila svoje emocije i osećanja prema bivšem dečku Mateji Matijeviću koji je posle žurke bio intiman sa Sanjom Grujić. A onda je oplela po ljubavnom trouglu i međuljudskim odnosima u Beloj kući.

- Nisam imala momenat da onako emotivno ishisterišem. Razočarenje je mnogo jaka emocija. Sinoć mi je rekao da mu nije problem da se ljubi sa nekom devojkom ispred mene, ja ne bih mogla. Sinoč je legao sa Sanjom u krevet, ja mislim da je nešto bilo, tako da se osećam neko olakšanje - ispričala je Tara.

- Juče je bio prelep dan, ispraznili smo negativnu energiju. Drago mi je što je Filip popričao sa Filom. Car se jadao ceo dan što je nasrnuo na Dejana, rekao je da mu je krivo. Dejan se našao sa nama u pušioni i onda su popričali, Dejan mu je rekao da je krompir i kaputu, bio je neki okej razgovor. Ono što se izdešavalo na kraju je baš bilo nepotrebno. Juče je bio haos sa Dalilom i Filipom, on joj razlupao svu šminku, on ne vidi da je to to. Juče je popio ali je rekao Dejanu juče da oni stalno imaju problem. Tako da mislim da je on uvideo da oni nisu jedno za drugo. Dalila nije morala toliko da vređa Dejana, ona je želela da bude najgora, ali njihov odnos se svodi sa Dejanom, lome stravi, tuče. Žao mi je nje što se našla u takvoj situaciji. Najviše mi je žao Dejana, u neku ruku mi je drago, opalio je šamar realnosti. Spavala je sa njim posle dve nedelje veze, dovela je sebe do stupa srama. Mislim da je Dejan uvideo koliko vredi - govorila je Tara.

foto: Printscreen

Nisam očekivala da će Viki da spava sa Markom nakon onoga što se desilo. On je opet nju uvredio zbog njene prošlosti, i ona mu opet legla u krevet, razočarana sam u žene. Tu su Mima i Gruja, pričali smo sinoć, on mi rekao da li vredi sve ovo. Ja mu kažem da valjda on zna jer je radio u psihijatriji, i on mi kaže da je napolju i pevač i radnik na psihijatriji. On mi je rekao da njemu treba neko ko je kod kuće. Sve mi je odvartno, nema ničeg gde je idilično i lep. Mensur je juče rekao da više neće da brani ono što je ne odbranjivo - ispričala je Simova.

Da li imaš simpatiju - pitalo je Drvo Taru.

Prija mi, baš, baš je lud, đuskali smo juče ceo dan. Naučio me sinoć da kockam i tako. Lepo mi je da se družim sa njim, baš mi prija - rekla je Tara.

kurir.rs

Bonus video:

00:13 TANJA SAVIĆ ZA SINOVE IZNAJMILA LUKS LIMUZINU! Decu dočekali u velikom STILU: Ujak nazdravlja ŠAMPANJCEM i maše SRPSKOM zastavom