ESTRADNI MENADŽER DETALJNO OPISAO BORBU SA KORONOM Temperatura mi je bila 34,2, u telu sam imao 20 CEVČICA! A ovo mu je dalo SNAGU

Estradni menadžer Saša Matejić borio se sa opakim korona virusom u novembru prošle godine, a sada je otkrio da se posledice nakon toga i dalje osećaju.

- Na danasnji dan dobih koronu, 18.11., javio mi je prijatelj da se testiram, jer smo putovali zajedno - započinje priču Saša i dodaje:

- Nisam morao do kraja dana me je sve bolelo, sve ali baš sve sam preduzeo odmah. Potpuno smiren, čak mišljenja bolje sada da to preguram nego oko Nove godine. 23.11. sam primljen u KBC Zvezdara. 25.11. prebačen na intezivnu bez nade da ću ovo sada moći da pišem. Temperatura tela mi je bila 34.2, pritisak 53/37, a 30 saturacija - emotivno ističe Matejić koji je imao sjajnu ekipu doktora oko sebe.

- Sjajna ekipa doktora nije imala nimalo ideju da je to kraj, njihova snaga je i meni dala snagu. Odmah sam imao kiseoničnu terapiju na 100% snage. Jedan kateter, drugi kateter, 20 cevčica u mom telu. Krenula je borba sa nečim što realno jeste izgledalo nemoguće. 37 dana je trajala borba svakominutno. Imao sam snage i koncentracije da dišem i sledeći minut - poručio je estradni menadžer koji se na kraju zahvalio.

- Veliko hvala perfektnom osoblju KBC Zvezdara, veliko hvala mojim prijateljima, kumovima, braći koji su bili tu za mene i moju porodicu. Veliko hvala mojoj porodici koja je bila hrabra da podrži sledećih pet meseci, jer nisam ustajao iz kreveta. I molim sve da se paze i vakcinišu i sve urade kako bi sačuvali zdravlje. Lično se molim svaki dan za pokoj duši mojoj mami koja nije izdržala u borbi sa ovom pošasti, kao i sve prijatelje i poznanike koja je ova pošast odnela nadam se na bolje mesto - zaključio je estradni menadžer Saša Matejić.

