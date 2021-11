DARA SE UDAJE ZA MILIONERA?! Pevačicin novi dečko šalje PRIVATNI AVION po nju, evo kako im izgleda VEZA!

Pevačica Dara Bubamara navodno je nakon raskida sa Tonijem uplovila u vezu sa muškarcem za kojeg će se navodno i udati.

Naime, kako se spekuliše, Dara je procvetala pored novog partnera, on joj čak često šalje privatan avio da ide po nju u Pariz.

– Darin novi dečko je baš čovek za nju, našli su se nekako – objašnjava izvor za Scandal i dodaje:

– Prija mu u svakom smislu, a posebno mu se dopada što je sama stekla bogatstvo i što nikad nije čekala da joj neko nešto završi ili kupi. Zato joj i ugađa, pa kad je u Francuskoj, pošalje po nju privatni avion čisto da provedu vikend zajedno. Dari pak baš prija što je on tamo jer je s prvim mužem Milanom živela u Parizu i obožava i Francuze i taj deo Evrope. Ma mnogo im je lepo. Ovaj čovek je zreo, nema tenzija i ne sputava Daru. Nema kod njega ljubomore i ludila kao što je to bilo s Tonijem koji je ipak mlad i neiskusan i to je Daru na kraju ugušilo. Sa novim dečkom nema tih problema, a kako se on sprema da je zaprosi, ne bi me čudilo da Dara pristane. Videćemo šta će biti – rekao je izvor.

