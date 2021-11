ŠTA TO DEJAN KRIJE U TELEFONU?! Raskrinkala ga Dalilina drugarica! Pretrnuo od straha da NE SAZNA za njegovu BRUKU

Tokom Izbora potčka, sveže razvedeni bračni par Dragojević ušao je u ozbiljan sukob kada je Dejan javno zatražio od svog oca da ode u njihovu kuću u Šepak i pokupi sve njegove stvari koje se tamo nalaze. Dragojević je naglasio da je najvažnije da se telefoni i kartice uklone iz te kuće, kako Dalila nakon izlaska iz rijalitija ne bi došla do njih.

Dalilina prijateljica, koja je insistirala da joj ne otkrivamo identitet, oglasila se za Pink.rs i ispričala šta se krije iza Dejanove sinoćnje reakcije.

- Sinoć sam bila u velikom šoku, ne znam kako Dejana nije sramota svega. Svi znamo što on hoće telefon nazad, pa pominjali su i njih dvoje to. Dejan se, da vam ja kažem, nije uplašio niti je izdramio ni zbog kakvih računa, para, kartica od banke i slično, već zbog telefona i slike "igračke". E, to vam je jedina istina! Njemu je samo ta slika "igračke" problem, jer bi pukla bruka da to izađe u javnost i da se sve sazna. Zato je on hteo da uhvati štraftu sinoć i pobegne napolje, jer mu gori pod nogama. Pomenuli su i njih dvoje tu igračku sinoć, znaju o čemu se radi. Ovo je Dejanova sramota! Nadam se da će Dalila biti dobro, taj manijak je urniše... I ranije je trebalo da ode kod Cara, a ne da se pati s ovim nesrećnikom - rekla je Dalilina drugarica.

