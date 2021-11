CAR PREVARIO DALILU, MAJU ODVUKAO NA TAJNO MESTO! Ljubili se u radionici misleći da ih niko ne vidi! KARMA JE ČUDO (VIDEO)

Filip Car i Maja Marinković su ovonedeljni potrčci Marka Janjuševića Janjuša. Njih dvoje će ove nedelje boraviti u izolaciji. A odmah nakon kraja emisije "Pretres nedelje" njih dvoje su pokupili svoje stvari i otišli u izolaciji kako bi se osamili i na miru popričali o svemu.

Tom prilikom su uspeli da popričaju o svemu što se izdešavalao pre Majinog ulaska u Zadrugu 5.

foto: Pritnsceeen

Naime, s obzirom na to da je Car ušao u vezu sa Dalilom, on je tražio nekoliko puta izvinjenje od Maje, ali sudeći po njegovim rekacijama, on je nije preboleo. Njih dvoje su prićali i grili se u izolaciji veći deo vremena

- E moja Majo, neka si došla legendo, da te više ne prizivaju - rekao joj je on. - Ti si me najviše i prizivao - rekla mu je ona.

- U momentima kada mi je bilo teško, ti si mi napolju bila sve, nisam ni sa familijom provodio vreme, ti si bila jedina koju sam imao napolju, legendo - govorio je on.

- Zaboravio sam kremu u radionici, hoćeš sa mnom - pitao je on. - Ne - rekla mu je ona. - Hoćeš sa mnom, idemo zapaliti - pitao je on nju.

- Ne - odgovorila mu je kratko.

Car ju je pozvao na "tajno mesto" i dao joj znak da krenu, što je ona prvo odbila, a onda krenula za njim. Njih dvoje su se zavukli u radionicu i počeli da se ljube misleći da ih niko ne vidi.

