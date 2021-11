DRAGANA MIRKOVIĆ OPERISANA JE 2 PUTA: Zbog bolesti neće moći da radi OVO ceo život, to joj je bila ogromna trauma

Malo je poznato da je pevačica Dragana Mirković rođena sa razvojnom displazijom, pa i da su lekari morali da je operišu čak dva puta.

Nakon oporavka, Dragana je hodala uz štake, a lekari su naglasili da određene stvari nikako ne sme da radi do kraja života.

foto: Damir Dervišagić

Mirkovićeva je svojevremno ispričala da je kuk operisila kao dete, a da je pre nekoliko godina ponovo morala na operaciju. U takvim slučajevim lekari kažu da je osoba koji su imale ovakve operacije strogo zabranjeno: sedenje na niskoj stolici, sedenje u položaju sa prekrštenim nogama, nošenje tereta, stajanje na operisanoj nozi, i naglo prebacivanje težine na nju, ležanje na leđima, prenosi "Star".

Pevačica se s ovim problemom susrela još u detinjstvu, a lekari su problem pokušali tada da reše. Međutim, Dragana je osetila poslednjih godina da joj se stanje pogoršava pa je bila prinuđena da se podvrgne operaciji kuka. Bilo joj je veoma naporno da nastupa, čak joj je i kretanje bilo otežano.

- Problem s iščašenim kukom javio se godinu dana po rođenju, tada sam imala jednu operaciju, ali sam sada morala da odem na drugu i da rešim problem, tačnije, da operišem kuk - ispričala je pre nekog vremena pevačica.

foto: ATA Images

Takođe, ona se podsetila i operacije dok je bila deta, iako su njeni roditelji brinuli da li će hodati kao i da li će sve biti u redu sa njenom nogom. Međutim, pevačica se oporavila, i svojevremeno otkrila i da je njen kum umirio njene roditelje njegovom prognozom da će sve biti u redu kao i da će ona biti živahno dete.

- Do druge godine bila sam po bolnicama, dugo u gipsu, na terapijama, odvojena od majke jer joj nisu dozvoljavali da bude sa mnom. Za mene je to bila strašna trauma, dugo sam se plašila bolnice, imala sam noćne more. Košmarni snovi potrajali su do tinejdžerskih dan, budila sam se u strahu vrišteći. Kada sam jednom prohodala kako treba nisu mogli da me zaustave, da me nateraju da sednem da jedem. Bila sam izrazito nemirno dete. Kasnije se ispostavilo da je naš kum bio dobar prorok - ispričala je pevačica svojevremeno.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/Star

Bonus video:

03:19 STIŽE NOVI MJUZIKL: Dragana Mićalović priznala šta želi na PROFESIONALNOM PLANU