DRAGANA MIRKOVIĆ IZNELA PRIVATNOST ZA KURIR: Odbila sam Van Dama za film, imam i DOKAZE! Priznala i da li je posetila PLASTIČARA

Dragana Mirković dugo nije bila prisutna u medijima, pa smo imali mnogo tema za razgovor kada smo je sreli na snimanju novogodišnjeg programa njene televizije u Požarevcu. Najpre smo se dotakli onih tužnih tema, a to je da smo zbog bolesti u kratkom periodu ostali bez mnogih njenih kolega, zbog čega je ona i dalje u šoku.

- Mnogo mi je teško zbog ljudi koje smo izgubili u poslednje vreme. Sa njima sam bila izuzetno bliska, godinama smo se družili. To mi je toliko tužna tema da ću se rasplakati ako nastavimo. Već sam dovoljno plakala na Marininoj komemoraciji. Trudili smo se da ovaj doček i snimanje novogodišnjeg programa uskladimo sa merama protiv koronavirusa - da ne bude previše gužve. Neke kolege su se, nažalost, razbolele, neke imaju smrtne slučajeve. Ništa lepo ne mogu da ti kažem.

Po čemu lepom ćeš pamtiti ovu godinu?

- Po letu. Imala sam prelepo druženje sa mojom publikom na turneji. Ostalo bih sve volela da zaboravim.

Priča se da pripremaš spektakl na Ušću.

- Ne znam, to je pre mene izašlo u javnost, pre nego što sam uopšte razmislila i promislila o tome. Nikad ne reci nikad, ali nisam rekla ni "da". Razmisliću o tome, samo me je dočekala bomba i natpisi o tome. Ne želim da razočaram svoje fanove, ako je to njihova želja - izguraćemo.

Da li je lepše dočekati Novu godinu u Austriji ili Srbiji?

- U Srbiji. Austrija je zaključana, katastrofa. Ja imam Srbiju i baš me briga. Tamo nije lepa atmosfera, ali kad je kod kuće lepa atmosfera, ostalo je nebitno. Doći će mi i deca. Tu smo i za naš Božić.

Stigla si i do rodnog Kasidola.

- Naravno. Tamo je moja duša, moji najbliži. Tamo me svi znaju otkad sam se rodila. Sa svima se pozdravim i izljubim. Nove generacije me tamo gledaju kao Draganu Mirković pevačku zvezdu, ali ću i njih naviknuti na to da sam samo Dragana.

Kakav je sin Marko kao vozač?

- Imam apsolutnu zabranu da pričam o deci. Rekli su da uvek vi novinari izvučete nešto od mene da kažem o njima, tako da neću o tome sada. Tako me pitaju i moje mlade obožavateljke kada ću im pokazati fotku svog sina, pa im kažem da, ako njima pokažem, to je onda gotovo. Oni su takvi i ja to poštujem.

Da li si razmišljala da u skorije vreme snimiš film o svom životu? Da nam pokažeš kako izgleda život u karantinu u luksuznom dvorcu?

- Ni slučajno. Neko bi na mom mestu svašta radio, ali ja nisam zainteresovana, jer sam u takvoj mogućnosti. Ja sam mogla i da s mnogim svetskim zvezdama snimim pesmu i da se pojavim u Van Damovom filmu, ali ja sam sve to odbila.

Odbila si Žan-Kloda van Dama?

- Meni je on nudio da se pojavim u njegovom filmu, ali meni to ne pada na pamet, jer smo mi smo prijatelji, ne želim da tu mešam posao, niti da koristim tu priliku. Rekla sam mu to otvoreno. Ponudio mi je i jednu pesmu na francuskom da snimimo zajedno, i dan-danas imam to u telefonu, ali sam mu rekla da nema šanse. Ne znam ni da se smejem na francuskom, a kamoli da pričam. On je to želeo zbog mene, njemu to apsolutno ne treba. Ja ne želim to da iskoristim. Sve što sam rekla, za to imam i dokaze.

Da li voliš da popiješ čašicu alkohola za doček? Spremaš li rusku salatu?

- Ne pijem alkohol uopšte, ne prija mi. Gorko mi je i odvratno. Ja volim slatko. Pravim svašta, pa i rusku salatu. Slaba sam na slaniše više nego na slatkiše. Veliki sam gurman.

Da li ćeš promeniti nešto na sebi u novoj godini u estetskom smislu?

- To ti je dobro pitanje (smeh). Vreme mi je za tako nešto, ali ja bežim od toga i plašim se tih stvari. Ne zato što se plašim nekog zahvata jer sam kukavica, nego da to može da promeni moju ličnost, a to sve izbija kroz lice. Ako me neko utegne i zategne, šta ako promeni moj izraz lica? Šta ako taj osmeh više nije moj osmeh? To mene plaši i zbog toga ja to ne radim, mada sam svesna da u januaru punim 54 godine. Ne da je vreme za tako nešto, nego je odavno bilo vreme. Ako me ljudi vole i ovakvu, zašto bih se ja menjala? Biću simpatična bakica.

Ima li nešto što ne voliš na sebi?

- Naravno. Ja imam nekoliko kilograma viška, to volim, gurman sam. Ne volim da izgledam premršavo, ni to nije lepo. Ne volim što na kamerama izgledam kao da imam jedno 10-15 kilograma viška, to me nervira. I onda se ljudi iznenade koliko sam malecka kad me vide uživo.

Kad ti sebi najbolje izgledaš?

- Kad sam bez šminke, sa spuštenom kosom, u helankama i tunikici. Potpuno prirodno, tad sam najprirodnija i najslobodnija.

Imaš li neostvarenih želja?

- Nemam. Nikad nisam bila bahata, niti tražila nešto u životu, a dobila sam mnogo, mnogo...

