DA LI SE SEĆATE OVOG MOMKA?! Pojavio se u prvoj sezoni ZVEZDA GRANDA, a onda je NESTAO: Sad je spreman da se vrati na scenu! FOTO

Iz prve sezone muzičkog takmičenja ''Zvezde Granda'' izdvojila se čuvena šestorka koju čine Tanja Savić, Slavica Ćukteraš, Bane Mojićević, Stevan Anđelković, Nemanja Nikolić i Darko Flipović, koji su i nakon 17 godina ostali u žiži intersovanja i očuvali popularnost na svom muzičkom putu.

Međutim, sigurno postoji oni koji se sećaju i drugih takmčara koji su se pojavili u ovoj sezoni, među kojima je i pevač Danijel Đoković, koji je nedavno izdao pesmu za Grand pod nazivom ''Putokaz do ludila''.

- Ja sam pristrasan što se tiče te prve sezone. Mi smo bili ono ''Prvo pa muško'', bilo je gledano baš baš. Ta prva sezona uvek ostane upečatljiva. Tad sam bio klinac imao sam 18 godina- ispričao je Danijel u ''Grand paradi'' pa se osvrnuo na svoje pojavljivanje na malim ekranima.

- Gledam nekad svoje snimke, sa ove distance mi je malo smešno. Ta moda, stajlinzi, imao sam neku dugu kosu tada- kroz smeh kaže on.

Kako je napravio prilično dugu pauzu kada je reč o muzici, Danijel priznaje da je u njemu prisutna određena doza treme, kako će publika sada reagovati na njega i njegovu pesmu.

- Smatrao sam da je sada dobar trenutak za pesmu a priznajem da sam se bio ulenjio. Imao sam zapaženu pesmu 2004.godine ''Linija crvena'' po tome me i pamte ljudi, možda ne baš ove mlade generacije- ispričao je pevač i dodao da je izuzetno srećan što je pesma ''Putokaz do ludila'' već našla put do srca publike.

