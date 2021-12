ONE SU PROŠLOST, NEKA OSTANU IZA MENE! Sloba pobesneo na pitanje o PRAVOM RAZLOGU RASKIDA sa Lunom, koji je Kija otkrila!

Kristina Kija Kockar izjavila da zna pravi razlog raskida Lune Đogani i bivšeg supruga Slobodana Radanovića.

Naime, ona je istakla da je tri godine ćutala o tome, ali da je sada Luna zaslužila da zna pravu istinu. Kako je navela za Svet, Radanović je ostavio Đoganijevu zbog karijere.

- Ovo prvi put otkrivam. To mi je lično rekao njegov saradnik. Kad je izlazio iz "Zadruge" da snimi pesme, on je želeo da mu jedan menadžer vodi karijeru. Popričali su o tome, i taj čovek je rekao da hoće, ali pod uslovom da više ne bude sa Lunom. U tom momentu slika o njoj u spoljnjem svetu bila je jako ružna, a negativne stvari bi njemu škodile u poslu i bile loše za imidž. On je istog momenta pristao da je ostavi. Za mnoge stvari ćutim, za ovo više neću. I Luna zaslužuje ovo da zna - kazala je Kristina.

Kurir je potom stupio u kontakt sa Slobom kako bi prokomentarisao ove navode.

- To me ne zanima. To je prošlost. Ne volim da pričam o bivšima uopšte. Ne želim da komentarišem njih. Sve što je bilo iza mene, neka ostane iza mene. Ja sam čovek koji gleda napred, ide uzbrdo - rekao je pevač, vidno iznerviran.

