KIJA POSLE 3 GODINE OTKRILA PRAVI RAZLOG RASKIDA LUNE I SLOBE! Kockareva razvezala jezik, pa poručila: Ona zaslužuje da zna OVO!

Kristina Kija Kockar prvi put posle tri godine progovorila je o raskidu Lune i Slobe, nakon što ju je bivši suprug prevario u prvoj sezoni "Zadruge".

Njih dve važe za večite rivalke, iako Đoganijeva uživa u braku sa Markom Miljković sa kojim ima i ćerku.

Kristina kaže da ona ne želi da pokreće te teme ponovo, ali da odgovori na provokacije. Ona je otkrila i da je Luni oprostila to što ju je muž prevario sa njom i što je ostala bez braka, ali da njenoj mami Anabeli nikad neće.

- Ona je pokrenula priču, a ispalo je da sam ja. Verovatno ja kao povređena žena nemam pravo da kažem šta imam, a svi drugi imaju, ali dobro. Ja sam Luni sve oprostila, ali nisam zaboravila, dok njenoj majci nit opraštam nit zaboravljam jer ona je odlično znala šta radi. Luna je bila mlada, imala je pravo na svoj život. Ja sam zbog sebe htela da završim tu priču - rekla je Kija za Svet.

- Treća strana, odnosno moj bivši suprug je tu najviše bio kriv, međutim, ta porodica je sve vreme trčala pored i kad su videli da su se zeznuli bilo im je glupo da njega napadaju, pa su opet krenuli na mene. Čovek je meni pričao bajke godinama, a njoj mesecima. Mada, saznanje zašto je i nju ostavio mi je bilo šokantno - rekla je Kija za Svet i zainteresovala sve.

Iako javnost nije znala pravu istinu, Kockareva je odlučila da progovori o svemu što zna.

- Ovo prvi put otkrivam. To mi je lično rekao njegov saradnik. Kad je izlazio iz "Zadruge" da snimi pesme, on je želeo da mu jedan menadžer vodi karijeru. Popričali su o tome, i taj čovek je rekao da hoće, ali pod uslovom da više ne bude sa Lunom. U tom momentu slika o njoj u spoljnjem svetu bila je jako ružna, a negativne stvari bi njemu škodile u poslu i bile loše za imidž. On je istog momenta pristao da je ostavi. Za mnoge stvari ćutim, za ovo više neću. I Luna zaslužuje ovo da zna - kazala je Kristina.

- Nije tad bila u pitanju nikakva ljubav prema meni kako se spekulisalo već samo njegova lična korist. Kad sam to čula, ja sam bila u šoku. Kod njega se sve vrti oko materijalnog, a ne kod nas dve. To sam saznala tek posle tri ili četiri godine. Čak sam i ja u tom momentu mislila da me voli i da se pokajao. Luna je isto mislila. Jako ružno što je čovek u momentu pristao da je ostavi zbog karijere. U pesmi "Sanjam", koju mi je Angelina napisala, ide "Ti me prodaješ, odaješ, koliko košta slava". Sad je sve jasno - rekla je pevačica i otkrila da je ovo morala da kaže jer je "vreme da svi znaju istinu".

