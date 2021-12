KARLEUŠU NAPADAJU JER PEVA ISPRED SKUPŠTINE: Jedina imam prava na to, rođena BEOGRAĐANKA! Evo šta kaže o ćerki Atini!

Jelena Karleuša za Novu godinu pevače ispred Narodne skupštine, nakon čega zabavu nastavlja u jednom beogradskom klubu. Pevačica priznaje da joj je nastup na Trgu jedna od najvećih želja u karijeri i da ju je konačno, posle 27 godina i ostvarila.

foto: Nikola Anđić

Upravo zato se ne potresa zbog prozivki na društvenim mrežama, gde je nazivaju "režimskom" pevačicom zbog ovog nastupa. Kako kaže, ona je zaslužila da je pozovu da peva za narod, prvenstveno zbog dugogodišnje, uspešne karijere.

foto: Kurir televizija

- Moram da kažem jednu stvar, uvek sam bila iskrena, biću i sada. Ovaj posao radim 27 godina. ako ijedna javna ličnost nije pripadala ikada nijednoj političkoj stranci i imala hrabrost, stav, pa i ono što oni najviše vole da kažu ‚"mu*a", i da se ne plaši nikoga, to sam ja. Poslednja sam osoba od javnih ličnosti kojoj treba tako nešto da spočitavaju! Jer, za razliku od onih koji to govore, ja sam učinila i rekla za njihova tri života. Oni su jaki samo iza anonimnih profila na Tviteru, a ja imam i ime i prezime i iza svakog stava stojim svojim imenom i likom. A ako imaju nešto da mi kažu, neka mi kažu u lice, jer ovako kukavički , ja ne računam da mi se obraćaju uopšte - počela je oštro Jelena za Kurir.

Ona je dodala i da kao rođena Beograđanka ima veća prava od svojih kolega koji su takođe pevali na Trgu.

foto: Nikola Anđić

- Drugo, mene niko nikada nije zvao da pevam ispred Skupštine 27 godina. Svi drugi pevači su bili, a ako je iko zaslužio, to sam ja! Da li oni to hoće da kažu da ja ne zaslužujem da pevam ispred Skupštine? Da nemam najbolje scenske nastupe, da ne pravim najbolje koncerte i da nisam najveća zvezda koja će napraviti spektakl za pamćenje? Mislim da nisu u pravu. Ako iko nema razloga da se prodaje, to sam onda ja. Zaslužujem i opravdaću očekivanja. Pevam u svom gradu, ja sam Beograđanka i zaslužujem da pevam ispred Skupštine mog grada više nego svi drugi. Ako neko u tome vidi političku konotaciju, slasno bi ih oterala u tri lepe.- rekla je Jelena.

foto: Printscreen/Instagram

S obzirom na to da je njena starija ćerka Atina veoma popularna na društvenim mrežama, pitali smo Karleušu da li bi joj smetalo ako bi je ona prestigla i postala uticajnija od nje.

foto: Instagram screenshot

- Ne plašim se, ne može to da me plaši, može da me čini ponosnom majkom. Atina je moj mali klon, ona je jako stidljiva. Čak je sve slike s Instagrama pobrisala, u toj je fazi - počela je ona, a na pitanje da li bi podržala ćerku ukoliko u 15. godini poželi da postane javna ličnost, rekla je da bi u tom slučaju bila malo stroža. - Ona nema afinitete, kao ni urođeni talenat za pevački posao. Nije neko ko pokazuje sklonost za to. Ali je jako lepa, zgodna i visoka. Zašto da ne bude javna ličnost u nekom drugom obliku - model, TV ličnost, zašto da ne. Ali ne sada, jer je to jako rano. Ona mora da napuni barem 18 godina da bi radila šta god želi. Neću da kažem da sam stroga, ali ni da popuštam - završila je Jelena.

foto: Nikola Anđić

Kurir.rs/ J. Stuparušić

Bonus video:

10:48 Jelena Karleusa o novogodisnjem nastupu