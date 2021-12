OPERACIJA JOJ PROMENILA LICE Pobednica ZADRUGE iskreno o ESTETSKIM ZAHVATIMA, a Evu Ras je OVO posebno zanimalo!

Pobednica "Zadruge 3", Iva Grgurić našla se u jednoj emisiji sa glumicom Evom Ras.

foto: Printscreen/Pink

Kako je njen izgled uvek aktuelna tema, Iva Grgurić se dotakla svojih estetskih promena, što je Evu Ras posebno zainteresovalo.

- Ja kao ovako starija žena bih Ivu pitala da li ima silikonske grudi, da li je produživala noge, sad se sve promenilo - zanimalo je Evu, a Grgurićeva se nasmejala.

- Pa dobro, ne mogu sad da kažem da sam svašta radila, ja sam oduvek bila lepa, samo sam nešto doradila. U tome nešto loše ako je sa nekom merom, složio bi se sa mnom doktor Colić, a ja mislim da sam sve uradila sa nekom merom. Ako ćemo ići u detalju, skoro sam smanjila nos, to je centar lica, pa sam svesna da je to dosta promenilo moj izgled, ali opet je urađeno sa merom. Postavila bih pitanje doktoru Coliću, da li je to zaista tako, zanima me vaš komentar - kaže pobednica "Zadruge 3" u Magazinu In.

foto: Kurir

- To je potpuno tako! Ljudi kad pričaju, gledaju se u oči, a ne u nos. Kada na nečijem licu primetite nos, znači da nešto nije u redu - zapaža dr Colić.

- Ja sam primetila da izledaš lepo, ali nisam bila svesna šta si sve radila - kaže Sanja Marinković.

- Izvadila sam hijaluron iz usta. Znaš kako, gledala sam neke starije snimke iz "Zadruge", htela sam da vidim šta bi trebalo da promenim na sebi - navodi Iva, pa priznaje da je muškarci ipak ne gledaju u oči kada razgovaraju sa njom.

- Ne... U šta bi gledali? Krenu prema nogu, pa na gore, zasutave se na grudima, pa tek onda dođu do lica - otkriva Grgurićeva.

foto: Printscreen

