IZGUBILA SAM BEBU I POSLE NIJE IŠLO! Folk MILIONERKA iskreno o pobačaju i velikoj želji: Nije nam se dalo, džabe sve pare sveta!

Pevačica Branka Sovrlić važi za jednu od najbogatijih na estradi, a ona sada otvoreno govori o novcu, ali i o tome što joj se nije ostvarila najveća želja - da dobije dete.

Branka kaže za Blic da ne voli kada je oslovljavaju sa "milionerka" jer su veći deo bogatstva i ona i suprug nasledili od svojih roditelja.

- Ja sam nasledila nešto od roditelja, a i suprug je nasledio dosta jer je iz jedne imućne porodice, otac mu je bio doktor nauka, putovao po svetu. Znate, kada imate ovde stan i kuću onda ispadnete milionerka. To me nervira. Uvek sam volela stilski nameštaj, pa sam to kupovala. Ekonomična sam - rekla je pevačica i dodala:

foto: Printscreen/Instagram

- Kada smo bili mladi imali smo želju da imamo kuću ili stan, sada sve to imam i želja mi je samo da budemo zdravi svi zajedno. Samo da nas prođe ova korona svuda u svetu. Džabe su sve pare sveta, vidite koliko smo pevača izgubili.

Branka Sovrlić se zatim osvrnula na ljubav sa svojim suprugom.

- I u detinjstvu sam imala, nisam živela u izobilju, ali sam imala dovoljno. Od početka sam zajedno sa suprugom, ljubav je sve veća i veća. Kada ostanete bez roditelja onda vam je supružnik i otac i majka i brat. Ja verujem u sudbinu, upoznali smo se baš zahvaljući mojoj pesmi "E Branka, Branka", koju je Toma pevao. On je poveo Tomu na turneju i pevala sam baš sa njegovim orkestrom na moru. Bila sam sa Miletom Kitićem, došao je on po svoj orkestar i video me. Zacrtao: moja ili ničija, i bio je uporan. Zvao me je stalno, bio je privatni menadžer, a ja sam se pravila važna jer sam snimala za PGP RTS i bila sam ekskluzivac. Nisam htela da radim sa njim, toliko da je moja mama govorila "ovaj čovek je toliko dosadan", jer je zvao na fiksni - otkrila nam je Branka.

Ona se zatim osvrnula na gubitak bebe koji je doživela u mladosti i na neostvarenu želju da bude majka.

- To je bio najgori period, trebalo je da imam dece, ali sam morala da radim. Bila sam po inostranstvu i izgubila bebu, i posle toga to nije išlo. Jednostavno taj neki spoj nije funkcionisao, iako smo oboje zdravi, ali jednostavno se nije dalo. Što kažu, ne da Bog sve, ali na sreću imam unučiće i decu od brata, koji mi je preminuo pre tri godine. To mi je najveća rana u životu, a oni su kao moja deca - iskrena je pevačica.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.M./Blic

Bonus video:

00:34 LUDNICA U KUĆI MARKA GOBELJIĆA: Krenulo slavlje nakon porođaja Kaće Grujić: Pogledajte šta folker uči fudbalera Zvezde! VIDEO