NAJVAŽNIJE JE DA GOSTI BUDU ZADOVOLJNI! Bar menadžer pozvao PUBLIKU da bude deo NAJUZBUDLJIVIJEG RIJALTIJA U REGIONU!

Najuzbudljiviji rijaliti u regionu "Bar" počinje u utorak 21.12. na Kurir televiziji. Na koktelu upriličenom povodom početka rijalitija, okupljenima se obratio bar menadžer, Nenad Mirković i otkrio svoju ulogu u novom formatu:

- Ja sam bar menadžer i moj zadatak je da obezbedim da Bar funkcioniše, a uz malo sreće i da bude profitabilan. S obzirom da je ovo stvaran bar sa stvarnim gostima, moj posao je da obezbedim da oni budu zadovoljni. Prvi zadatak je da savladam profesionalce sa vrlo velikim iskustvom u ovom poslu i obučim sve ostale učesnike za posao jer neki od njih imaju nekog radnog iskustva, a neki ga nemaju uopšte. Od njihovog rada zavise prihodi tj. da li će dobiti bakšiš, da li će zaraditi dovoljno da plate stan itd. Dakle, čeka me puno posla.

- Ovo je veliki izazov za sve nas. Ja sam 7 godina radio na kruzerima, prošao sam brojne edukacije i naučio male tajne ovog posla, ali nikad nisam bio pred kamerama tako da je ovo za mene neka nova dimenzija, ali i prilika. Spreman sam na sve jer ovaj posao sam po sebi podrazumeva iznenađenja.

- Da ne zaboravim, Bar će biti otvoren radnim danima od 9 ujutro do ponoći, a vikendom od 9 do 1 ujutro. Biće zatvoren samo ponedeljkom. U njemu ćete moći da popijete sve, od toplih napitaka do koktela.

