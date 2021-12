EKSKLUZIVNO! OVO JE ČOVEK KOJI ĆE VODITI BAR! Nenad Mirković menadžer: Videćete šta radimo kad nam naruče kafu a oprali smo aparat

Nenad Mirković biće menadžer rijaliti "Bara", koji će uskoro početi sa emitovanjem na Kurir televiziji. Ima dugogodišnje iskustvo rada u ugostiteljstvu, radio je u prestižnim lokalima u Beogradu, ali i na kruzerima, gde je mnogo toga naučio. Sad je vreme da svoje znanje prenese drugima. Kada je video poziv za učešće, nije se dvoumio i odmah se prijavio, o čemu je govorio u intervjuu za Kurir.

- Video sam neke reklame i zainteresovao sam se. Nisam lik koji gleda klasične rijalitije. Ono što mi se svidelo jeste to što nije u pitanju koncept "stavimo deset ljudi u sobu i dovedemo bivšu devojku nekog takmičara i hajde da ih zavadimo i snimamo kako se svađaju". Sviđa mi se što je ovo radni i progresivni rijaliti, gde učesnici pre svega rade. Gde se na njihovom radu, talentu, idejama nešto razvija, a ne da napravimo neku spletku. Sigurno će biti i ovde razmirica, ali je fokus na tome da se ispuni zadatak. Nisam ni znao koju ću poziciju dobiti. Prijavio sam se da budem takmičar, međutim, na razgovoru sa produkcijom odlučili su da sam savršen kandidat da budem mentor i menadžer, što sam oberučke prihvatio.

Takmičari su odabrani. Da li si ih upoznao?

- Još nisam. Video sam ko je u užem krugu, mogu reći - zanimljiva grupa ljudi. Mladi, lepi ljudi koji rade u ugostiteljstvu, ali su različitih profila. Jedan radi u fensi kafiću, drugi u lokalnom, treći u seoskom, ovaj je u restoranu, pa hostesa...

Kako bi ti opisao svoje viđenje ovog rijalitija?

- Ovo nije klasičan šou, snima se na nekoliko lokacija - u stanu gde će živeti, na radnom mestu i na ulici, kada idu u nabavku, teretanu.... Veliki projekat koji je izazov i za samu kuću, produkciju, kao i za takmičare.

Zbog čega će rijaliti "Bar" privući pažnju publike? Šta može da pruži gledaocima?

- Posao ugostitelja je vrlo živ i dešavaju se najneverovatnije stvari. Gost dođe i bude sat vremena, a mi smo tu ceo dan i svačega se nagledamo. Sada će i publika i gosti videti kako to zaista izgleda, kada je 24 sata sve pod kamerama. Da vide rasprave između kolega, pa onda ovaj gost traži čašu vode, onaj hoće kafu u jedan iza ponoći, a konobar oprao aparat... Videće sve ono što niko dosad nije zabeležio. Ljudima je sigurno zanimljivo da vide šta se dešava iza bara, u kuhinji, kako spremaju hranu, pa da li stvarno pljeskavica padne na pod, a oni je podignu posle tri sekunde. Sve situacije će se otkriti.

Šta će biti tvoja uloga u šouu?

- Pokušaću da budem neko ko će da im se nađe tu ako imaju neku nedoumicu, problem, da se to ne dešava ispred gostiju, već da imamo svoju sobicu. Tu sam da ih prekontrolišem, da vidim da li zatvaraju kasu kako treba, da li se pazari slažu, da li su izveštaji u redu. Sve je njima prepušteno, lopta je na njihovom terenu i radiće i ono što je inače posao menadžera u organizacionom smislu. Na primer, kada im treba majstor, pa da nabave, na primer, crveni tepih za lokal, pa gde da ga nađu, pa ako ostanu bez pića, sami moraju da naručuju...

To znači da ćeš ti biti dobar policajac?

- Uglavnom. Ja ću im prenositi zadatke od produkcije i pomagati koliko mogu ako im bude potrebna neka korekcija, sugestija. Iako je sve isplanirano, u ovom rijalitiju će najviše raditi faktor iznenađenja.

Reci nam nešto o sebi. Čime se baviš u životu?

- Imam 35 godina, rođen sam u Beogradu i bavim se ugostiteljstvom otkad sam bio klinac. Imao sam tu sreću da imam svoj porodični kafić u Lazarevcu. Roditelji su ga otvorili kada sam imao 20 godina i sestra i ja smo tamo radili. Da ne bih bio tatin sin, završio sam sve moguće kurseve i obuke za koktele, vina, kafe... Jer ako sam već dobio tu mogućnost i imao sreće da mi neko tako mladom otvori kafić, hajde bar da ja pokažem zainteresovanost i da budem stručan. Kasnije me je put naveo da studiram u Beogradu, počeo sam da radim po raznim lokalima i tu sam upoznao ljude koji rade na prekookeanskim brodovima. Prijavio sam se, bio sam sedam godina na kruzerima, radio sam posao od konobara, šankera, do supervizora. Zbog korone sam se vratio u Srbiju i počeo da radim kao menadžer jednog restorana.

Mapa, kompas, sidro, kormilo

Tetovaže posvetio nautici

Imaš puno tetovaža. Šta predstavljaju?

- Uglavnom su vezane za nautiku, pošto sam trećinu života proveo na moru. Mapa, kompas, sidro, kormilo, svetionik. Sve navodi na to da, gde god da odem, sigurno ću se vratiti kući. Mapa da mi pokaže put, svetionik da osvetli put, lasta znači sreću, da me sreća prati na tom putu. Sve simbolizuje da, gde god da odem, imam mirno more, da me sreća prati i da se sigurno vratim kući.