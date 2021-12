ŽENA PEVAČA PODELILA MREŽE! Ani Radulović jedni pišu da je TOP, drugi da je PLASTIČNA, a ona otkrila šta je radila na LICU I TELU!

Voditeljka Ana Radulović odgovarala je mnoštvo tema, kao što su njeno novo zanimanje voditeljke, sa kojim se prvi put susrela, preko porodice i muža pevača, a dotakla se i teme rijalitija "Zadruga".

Ona je žena Mirčeta Radulovića, pevača koji se takmičio u Zvezdama Granda.

- Meni je mesto pored deteta. Ne bih ušla u rijaliti samo iz tog razloga što imam dete - rekla je ona za "Srbiju Danas", pa otkrila da li bi poslala muža u rijaliti koji je pevač i redovno nastupa, obzirom kolike silne prevare su se dogodile u rijalitijima:

foto: Printscreen/Instagram

- Njega to ne interesuje, tako za sada ne bismo ušli ni on ni ja, ni odvojeno ni zajedno, ali nikad ne reci nikad. Plašila bih se da ga pošaljem u rijaliti samo zbog toga što konzumira cigarete i ne bi izdržao tamo bez cigara, to svi kažu da je problem kada su u rijalitiju, ali ovako se stvarno za nešto drugo ne bih plašila.

Voditeljka je na meti osuda i komentara da se podvrgla estetskim korekcijama i intervencijama, a sada je otkrila da li je i šta uradila na sebi.

foto: Printscreen/Instagram

- Ja ne znam šta je sa ljudima, evo sad ću reći svima, moje su jagodice, moje obrve, moja brada, moje oči, radila sam grudi i usne i to je sve - nasmejala se Ana i prokomentarisala da podržava estetske korekcije kako bi neko radio na samopouzdanju, ali da ne treba preterivati ni u čemu.

Podsetimo, pevač Mirče Radulović dospeo je na domaću javnu scenu zahvaljujući takmičenju "Zvezde Granda" 2012. godine. Mirče i Ana imaju sina Kostu kome su maksimalno posvećeni i koji je centar njihovih života.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Srbijadanas

Bonus video:

00:11 ANA NIKOLIĆ OD UMORA PALA NA POD, PA ZAKUKALA: Vi mislite da je meni lako?! (VIDEO)