VIKI MILJKOVIĆ SE POTPUNO SLOMILA! Progovorila o bolnoj temi, roditelji joj najviše FALE: Volim toplinu, gde se osećam SIGURNO

Pevačica Viki Miljković je priznala šta joj najviše nedostaje, pa se prisetila i pokojnih roditelja:

- Imala sam sreću da sam jako mlada naišla na svoju bolju polovinu i mi smo evo već 30 godina zajedno. Nedostaje mi vremena, ali vremena da ga kvalitetno provedem u domu sa svojom porodicom. Imam ja vremena za sve, ali to vreme mi fali - priča Viki u emisiji Magazin In.

- Dok su mi roditelji bili živi isto to mi je nedostajalo. Ja sam porodičan lik. Volim tu toplinu doma, sad mi i roditelji nedostaju, volim tu toplinu gde se sigurno osećam - priznala je Viki.

Pevačica Viki Miljković nedavno je progovorila o teškim trenucima iz svog života:

- Do smrti majke, smrt oca je bio najveći gubitak u mom životu. Znaš, imaš dva prsta pa posečeš jeden, posečeš drugi, pa koji te više boli... Boli i jedan i drugi. Majka je umrla prošle godine, nažalost sam ostalo bez oba roditelja, i to je užasno teško. Kada mi je tata umro, imala sam majku, i nekako smo se i brat i ja privili uz nju i ona nam je bila zamena za sve to i još uvek ne mogu da se pomirim da ga nema – otkriva Viki.

