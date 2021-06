VIKI MILJKOVIĆ NA IVICI SUZA PROGOVORILA O PORODIČNOJ TRAGEDIJI: Dok majka nije umrla, smrt oca je bio najveći GUBITAK u životu

Pevačica Viki Miljković progovorila je o teškim trenucima iz svog života:

foto: Printscreen/Premijera

- Do smrti majke, smrt oca je bio najveći gubitak u mom životu. Znaš, imaš dva prsta pa posečeš jeden, posečeš drugi, pa koji te više boli... Boli i jedan i drugi. Majka je umrla prošle godine, nažalost sam ostalo bez oba roditelja, i to je užasno teško. Kada mi je tata umro, imala sam majku, i nekako smo se i brat i ja privili uz nju i ona nam je bila zamena za sve to i još uvek ne mogu da se pomirim da ga nema – otkriva Viki.

foto: Printscreen/Premijera

Pevačica se dotakla i svog naslednika i njegovih talenata.

Andrija se bavi tenisom, baš je komunikativan i elokventan. Pravi estradnjak, u tom smislu, voli kamere. Uvek me iznenadi kako priča, pretalentovan je za muziku, ima apsolutan sluh, ali na moju i Tašketovu žalost, njega to uopšte ne zanima. Njega zanima sport, on je samo za tenis, mi smo se pomirili s tim i srećni smo, jer je dete u tim godinama prepoznalo šta hoće i vrlo odlučno tome pristupa, onda ga treba podržati – rekla je pevačica emisiji "Premijera Vikend - Specijal".

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:13 Ceca podelila snimak unuka a svi komentarišu snajku Bogdanu