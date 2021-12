VODITELJKE KURIRA UKRSTILE VARJAČE: TV zvezde se oprobale u KUHINJI, pa pokušale da podmite ŽIRI! (FOTO)

U novogodišnjem specijalu emisije "Majke i snajke" varjače su ukrstile voditeljke Kurir televizije, i to Olja Lazarević i Anastasija Čanović koje vode jutarnji program, a na suparničkoj strani su bile zaštitna lica "Sceniranja" Ljiljana Stanišić i Vanja Camović!

Podmetanja

Borba je bila žestoka, a najteže je bilo stručnom žiriju - voditelju "Redakcije" Goranu Anđelkoviću, koji je morao da izabere pobednika.

Bilo je i optužbi da su neki pokušali da podm ite kolegu kako bi presudio u njihovu korist, ali im nije uspelo.

- Bilo je i varanja, služile su se nekim trikovima, pokušale su mito i korupciju da provuku ispod žita, što bi se reklo, ali nije im prošlo. Neki su čak pokušali da nam ukradu makarone, takođe im nije pošlo za rukom - rekla je Olja za suparničku stranu i otkrila da su joj testenine slaba tačka.

S druge strane, njen saborac Anastasija manje je optuživala suparnice, a više se hvalila svojim kulinarskim umećem. - U kuhinji se trudim. Mada, ponekad ljudi oko mene kažu da su smršali zbog jela koja im pripremam, ali to nije istina, ja samo pripremam zdravo - poručila je ona.

Žiri podmićen

Na drugom kraju kuhinje, Ljilja i Vanja su bile "vredne", pa su čak spremile i zimnicu!

- U pauzi snimanja, dok je druga ekipa gledala da hvata maglu, mi smo spremile zimnicu. Ajvar a la Vanja i paprike na moj način - pohvalila se Ljiljana i dodala:

- Voditeljke jutarnjeg su od prvog trenutka pokazivale nemoć, pa je Raša morao da uskoči da im pomogne. A meni i Vanji niko nije pomogao, čak ni Seka - priznala je Stanišićka, a Vanja se branila od optužbi suparničke strane: - Kakvi mito i korupcija, to kod nas ne postoji!

Ipak, žiri je presudio da je bilo podmićivanja.

- Toliko me dobru poznaju... Jedna ekipa mi je donela crnu čokoladu, kao da zna da je volim. Druga ekipa mi je donela crveno vino. Pokušali su da me podmite, ali to nije upalilo - otkrio je Goran.

