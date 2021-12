FATALNA CRNKA PRE 10 GODINA MRKI I ŠABANU GLEDALA NATALNU Kad im je videla sudbinske brojeve, skamenila se! Jedno sigurno POGODILA

Pre više od deset godina pokojni Šaban Šaulić i Milutin Mrkonjić bili su nerazdvojni! Bili su maltene najbolji prijatelji u jednom periodu, išli su po kafanama, na večere, pijanke, uživali u Krčedinu...

- Nije bilo proslave na kojoj nisu viđeni, a obojica šmekeri, stari boemi… Umeli su da naprave zajedno štimung i svako je želeo da bude u njihovom društvu – započinje izvor Skandala.

foto: Vladimir Šporčić

Šaban i Mrka kobne noći upoznali fatalnu ženu!?!

– Tako su se jedne večeri zadesili u jednom hotelu na nekoj proslavi. Tada su upoznali prelepu ženu, to je inače moja drugarica. Fatalna je bila, verujte mi, i to po sve muškarce – priča izvor.

foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

– Rasna crnka, sa oblinama, odmah je osvojila i Mrku i Šabana. Pio se viski u neograničenim količinama, Šaban je pevao kao nikada pre, a Mrka je samo dodavao štimung. Ma veče za pamćenje. Tada im je ta moja drugarica rekla da se bavi numerologijom i astrologijom i pitala ih da li žele da im malo baci pogled na budućnost i oni su pristali. Izvadila je papir i olovku i tražila im datume rođenja i oni su joj rekli iz zezanja misleći da je sve to samo još jedan ludi provod sa prelepom ženom. Međutim, kad im je videla sudbinske brojeve, bukvalno joj se u momentu faca skamenila. Kao da joj je pozlilo kad je shvatila šta u budućnosti čeka Šabana, a šta Mrku. Oni to nisu ozbiljno shvatili, pa su navalili da im kaže šta vidi, pa im je rekla. Šabanu je prorekla da ga kroz određeno vreme čeka nesreća u kojoj će stradati, nije precizirala kada će se to desiti, ali je nekako bila sigurna u to što govori. Za Mrku je takođe objasnila da i njega čeka crna sudbina, i to tri godine nakon Šabana - rekao je izvor.

foto: Profimedia

