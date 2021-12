UHVAĆENI U SKADARLIJI! Duško Tošić završio u kafani s bivšom KARIĆEVOM ŽENOM, lumpovali do zore! Leteće perje

Duško Tošić proveo je noć u kafani sa bivšom ženom Simona Karića Tamarom Nikolić, ekskluzivno saznaje Kurir. Njih dvoje su viđeni u Skadarliji u subotu veče, gde su se provodili do jutarnjih časova. Iako su bili u sa prijateljima, gosti koji su sedeli u blizini komentarisali su njihov i više nego prisan odnos.

foto: Marina Lopičić

To za naš list kaže sagovornik koji se zadesio u provodu na istom mestu sa manekenkom i sportistom.

- Duško i Tamara su se odlično proveli. Trudili su se da prođu neopaženo, ali im to nije pošlo za rukom. Iako je svetlo bilo prigušeno, videlo se da joj je baš prijalo njegovo društvo. Non-stop se smejala, nazdravljala kako sa njim, tako i sa ostalim ljudima za stolom. I on je uživao. Delovalo mi je kao da su se tek upoznali, ali možda grešim. Još neke lepotice su bile u njihovom društvu, ali dok sam ja bio u toj kafani, on je sve vreme bio koncentrisan na razgovor sa bivšom Karićevom ženom, kao i ona sa njim. S obzirom na to da je bila glasna muzika, nisam mogao da čujem o čemu pričaju, jer sam sedeo nekoliko stolova dalje, ali sam video kako su jedno drugom često šaputali na uvo - tvrdi naš sagovornik.

On nije mogao da tvrdi da se među njima nešto više dogodilo.

- Ne znam da li se to veče nešto desilo između njih ili ne, ali su jedno drugo očijukali. Njoj su se oči smejale. Delovalo je kao da su sami u prepunoj kafani. Na stolu je bilo ića i pića, dobro su se proveli, a Tošić je bio opušten i nije ni gledao da li ih neko snima ili ne. Iako sam očekivao da će njih dvoje zajedno da napuste lokal, to se nije desilo, on je otišao sa nekom plavušom koja nije poznata javnosti - završava naš izvor.

Kontaktirali smo sa Tamarom, ali ona nije odgovarala na naše pozive. Tošićev broj telefona poznat redakciji je bio nedostupan.

foto: Kurir

Ljiljana Stanišić

