SAZREO JE DA SA MAJKOM UKRSTI KOPLJA! Danica Maksimović progovorila o odnosu sa sinom Milošem LETEĆE TU PERJE DA VAM KAŽEM JA!

Reditelj i sin glumice Danice Maksimović Miloš Lolić čini se da naporno radi ovih dana, a naša poznata glumica će prvi put zaigrati u njegovom komadu.

- Verovatno je sazreo da sa majkom ukrsti koplja. Što sam rekla. Biće to sukob titana, i to će sigurno biti tako. To u stvari i jeste draž ovog posla. Imam mali zent, malu tremu. Sa bilo kim da radim, a pogotovo što je on u pitanju - kaže kroz smeg Danica Maksimović.

Danica Maksimović inače kaže da odvaja privatno od poslovnog. A na pitanje da obrazloži to rekla je:

- Što se mene tiče - DA! Možda ćemo se posvađati. Leteće tu svašta, perje. ALi, ja to radim sa svakim rediteljem. Nije što je moj Miloš. To je profesionalan odnos. Možda ćemo popričati negde, da ne mora da čuju svi - rekla je Danica Maksimović za Kurir televiziju.

