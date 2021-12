MIRJANA KARANOVIĆ DOMINIRA U TESNOM KORSETU: Glumica pozirala u S*KSI izdanju, izgleda kao 1.000.000 $ u 7. deceniji! (FOTO)

Mirjana Karanović (64) je poznata kao neko ko voli i vodi zdrav život. Ona je veoma aktivna na društvenoj mreži i stalno deli fotografije iz privatnog i poslovnog života koje uvek obraduju njene pratioce. Ovog puta, fotografija je oduševila sve jer je Mirjana pokazala svoj seksipil u crnom, uskom korsetu koji joj je stajao kao saliven.

- Pred premijeru! "Kamen", Marius fon Mayenburg… Ovo nije kostim iz predstave! Ovo je u garderobi. Malo radosti ubije tremu - napisala je ona i izazvala lavinu oduševljenja, a pohvale i lajkovi su samo pljuštali.

"Nemam reči, predivna", "Ko će da gleda predstavu pored ovakvog tela?", "Uvek si bila oličenje lepote", "Za primer", neke su od poruka koje je glumica dobila, a mnogi ne mogu da veruju kako glumica izgleda u sedmoj deceniji, ali kako naša glumica stalno vežba i neguje svoje telo, zaista nije čudno što tako dobro izgleda.

Da jabuka ne pada daleko od stabla, dokaz je i Mirjanina majka koja se približava devedesetoj godini. Ona je ove godine proslavila 89. rođendan i sudeći po slikama, odlično se drži.

- - Kao mlađa imala sam potrebu da nadmašim svoju majku, da budem veća i bolja od nje, što je i prirodno kada si mlad. Sada shvatam da smo nas dve jedna energija, moja majka je neko koga prepoznajem u sebi, ženu koja nije pristala da ostane to što joj je nametnuto da bude ‒ poluobrazovana devojčica sa sela, koja nije imala prilike da se školuje kad je trebalo, domaćica koja je stalno kod kuće i vodi jednoličan život. Njeni roditelji su joj namenili sudbinu polupismene domaćice. Iako je isprva pristala na to, presekla je i donela odluku da se zaposli, da završi školu i unapredi sebe. Mučila se, ali se izborila za svoj status i danas je gledam kako je ponosna na to što je zaradila penziju. Zaista mislim da nikada nije kasno da napraviš promenu u svom životu. I nije važna veličina promene, već sama promena. Mislim da od toga ne bi trebalo odustati, reći sebi: „Prošlo je moje vreme“. Uvek imaš izbor - rekla je Mirjana svojevemeno.

