SVI ME PITAJU KAKO JE BILO SA GOCOM TRŽAN! Glumac se prisetio VRELIH SCENA sa pevačicom, otkrio kako je sve izgledalo!

Glumac Nenad Okanović proslavio se ulogom sina Dragana u seriji "Selo gori, a baba se češlja".

On je sada otkrio koje pitanje mu ljudi najčešće postavljaj i iznenadio sve. Naime, on je u seriji imao vrele scene sa pevačicom Gocom Tržan kod koje je gostovao u emisiji.

foto: Printscreen

- Najčešće pitanje koje u životu dobijam je: Kako je bilo sa Gocom Tržan – rekao je upravo Goci Tržan u emisiji „Goca show“ na televiziji K1 i oboje su prasnuli u smeh. – Gde ti je Jorgovanka? Majke mi, to me najviše pitaju. Bila si surovi profesionalac na snimanju i oduzela si moći sinu Draganu. Snimanje ljubavnih scena mi je najteže. Trideset ljudi je oko tebe... Ali, ako je sve opušteno i ako imaš poverenja u partnera, kao što se desilo sa tobom i sa mnom, snimili smo sve „na keca“. Mada, ja sam hteo da grešimo da bi ponavljali više puta... – rekao je glumac kroz smeh.

foto: Pritnscreen

Oni su se prisetili snimanja „Selo gori, a baba se češlja“ u kojoj je pevačica tumačila lik Jorgovanke sa kojom je sin Dragan bio u vezi. Sa ovim likom ga ljudi i dan-danas poistovećuju, a do koje mere je to znalo da ide, prisetio se poznati glumac:

- Jel ti znaš da sam ja u banci dobio karticu, vizu, na kojoj piše Dragan Okanović! Uzimam karticu i kažem ženi u banci: Gospođo, ali ja ne mogu da koristim ovo, a ona pita: Zašto? Kažem joj: Pa ja nisam Dragan, a ona me pita: Kako niste? To što me poistovećuju sa njim mi je zapravo kompliment, jer to znači da sam ubedio ljude da sam ja taj čovek.

foto: Printscreen

