TRČAO ZA TENISKOM LOPTICOM GDE SAM JA GAZILA ŠTIKLOM! Ana Nikolić brutalno odgovorila Miliju, neće mu biti dobro BAŠ MU SPUSTILA

Ana Nikolić našla na meti udara kompozitora Aleksandra Milića Milija koji je istakao da ju je on stvorio.

- Sećam se da su me vodili na neki splav da je čujem kako peva, jadna... Bila je tada na samom početku i toliko mi je bilo drago da nakon samo godinu dana postaje bukvalno neko na koga tržište računa. Taj projekat mi je uspeo iz prve - rekao je Mili ranije o Nikolićevoj.

Pevačica Ana Nikolić nikome ne ćuti pa nije ni njemu pa je žestoko oplela po kompozitoru i iznela da je njegova karijera krenula uzlaznom putanjom u onom momentu kada je počeo da sarađuje sa Cecom Ražnatović i Marinom Tucaković.

- Kad smo pronašli Milija bio je osoba koja trči za teniskom lopticom, tamo gde ja gazim štiklom... a onda je umislio da je javna ličnost.

- Mili je naslušan muzike i prvi je kupio najskuplju opremu, ali remek dela koja je stvorio su zasluge Cece Ražnatović i Marine Tucaković - rekla je u emisiji "Exkluzivno" pevačica.

Inače, folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović na sudu je sa Aleksandrom Milićem Milijem. Sve je počelo onda kada je Ceca shvatila da se Mili upisao kao vlasnik fonograma svih albuma koje je radio sa njom, pa je zbog toga pravdu potražila na sudu.

- Ceca na sudu isključivo traži da se promeni ko je vlasnik fonograma, te da umesto Milija piše da je to ona. Međutim, Mili za to traži kompenzaciju u vidu novca. Navodno je reč o nekoliko stotina hiljada evra. On to zahteva i na osnovu toga što bi Ceca od njega, pošto se on vodi kao vlasnik fonograma, za svako izvođenje pesama koje je on radio trebalo da traži dozvolu, saglasnost. Dakle, tu su u pitanju sva izvođenja, svi koncerti. To je sumanuto - rekao je ranije sagovornik za "Telegraf.rs".

