MAJA NIKOLIĆ UPALA U BAZEN SA MIKROFONOM! Pevačicu umalo udarila STRUJA, otkrila detalje nemilog događaja!

Pevačica Maja Nikolić tokom svoje dugogodišnje karijere imala je brojne nastupe, a dogodovština sa istih je kako kaže, mali milion. Ipak, jedan od njih joj je posebno ostao u sećanju zbog peha koji je doživela.

Naime, ona je sa mikrofonom upala u vodu. Iako ova činjenica u prvi mah deluje zastrašujuće, oni koji dobro poznaju Maju, znaju da je ona visprena, te se odlično snašla u ovoj situaciji. Brzinski je isplivala i vratila se na suvo.

- Pre 25 godina kada sam pevala na Tašu i preko vode smo imali, providne ploče na kojima smo pevali plejbek. Providne ploče su bile postavljene do pola bazena, ali mene niko nije obavesetio da ne smem dalje od te druge polovine. Onda sam sa mikrofonom upala u vodu i to je bilo baš opasno. To jeste peh, ali mogla je i struja da me udari. Toliko je bilo izvođača da oni nisu stigli da nas obaveste dokle možemo da idemo, ploče su providne kao voda. Ja sam se super snašla, umem da plivam - rekla je Maja Nikolić za 24sedam kroz smeh.

foto: Kurir

Kurir.rs/24.sedam/M.M.

