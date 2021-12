DRAGANA MIRKOVIĆ Nikad ne priča o privatnom životu, ali sad je otkrila zbog čega PLAČE i zašto joj DECA ne dolaze u SRBIJU

Folk zvezda Dragana Mirković godinu za nama će pamtiti kao veoma uspešnu uprkos pandemiji koronavirusa. Kako nam je otkrila, na poslovnom planu su joj cvetale ruže, a u privatnom životu joj je sve bilo potaman.

- Izuzetno sam vesela osoba koja takvu energiju prenosi na sve ostale i pravim dobru atmosferu kako sa svojim prijateljima, tako i s porodicom. Kada je meni lepo, onda će sasvim sigurno svima biti - rekla je Dragana, koja priznaje da je odlična domaćica, te da obožava da kuva.-

Volim da kuvam i dobra sam u tome, ali bih slagala kada bih rekla da to često radim. Kada su praznici u pitanju, volim da pomognem oko svih đakonija, iako imam pomoć. Što se tiče dekoracije kuće, uvek platim dekoratera, ali isto tako učestvujem u svim detaljima, naravno uz pomoć moje dece i rođaka. Praznik bez učestvovanja domaćice nije praznik - kaže Dragana, koja će se rado sećati 2021. godine.

- Bilo je lepih trenutaka, ali kao i svima, nije bila baš najsjajnija. Više bih volela da je zaboravim i nadam se da će nam 2022. biti mnogo bolja i bez svega ovoga što se dešava. Kada je moja karijera u pitanju, sve je bilo savršeno, imala sam divne turneje i presrećna sam. U privatnom životu je takođe bilo sve savršeno, deca su odlični učenici i sve je kako treba - ističe ona.

Dragana Mirković kaže da je njena jedina mana iskrenost, te da ju je to u životu puno koštalo.

- Mnogo puta me je to koštalo, ali ja od toga ne odustajem. Uvek ću biti iskrena, posebno prema medijima, ali i prema svim ostalim ljudima u mom životu. Da promenim sebe, ne želim i mislim da me treba voleti ovakvu kakvu jesam i zaslužujem da me ljudi vole, između ostalog, i zbog te iskrenosti - rekla je ona i priznala da je u životu najviše povređuje nepravda.

- Često plačem. Laži me dovedu do suza, a naročito one najgore, zlonamerne laži. Uvek se pitam čime sam ja to izazvala i zaslužila, to možda deluje detinjasto i naivno, ali bez obzira i uprkos svima, ja i dalje ne želim da se menjam - dodaje pevačica.

Na pitanje zbog čega njen sin Marko i ćerka Manuela ne dolaze često u našu zemlju, Dragana kaže:

- Moja deca su rođena u Austriji i tamo je ceo njihov život. Marko i Manuela ne vole da se eksponiraju, a ja poštujem njihovu želju. Njih dvoje se školuju u inostranstvu i tamo su svi njihovi prijatelji. Ipak, jako vole Srbiju - ističe ona.

