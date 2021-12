ELEKTRA JE SAD PROSTITUTKA, A MALO KO ZNA KOJI FAKULTET JE ZAVRŠILA: Zarađivala 7.000 € mesečno, pomagala, ali joj nije bilo DOSTA

Transrodna pevačica Elektra Elit ne krije da se bavi najstarijim zanatom, a kako je više puta do sada istakla, velika podrška su joj bišva surpuga i deca koju je dobila iz braka dok je još bila muškarac.

Ova dama u medijima je malo detalja iznosila o svojoj prošlosti, pa tako do sada u javnost nije dospela informacija kako se zvala pre promene pola, kao i kako je izgledala kao muškarac. Nedavno je stupila u brak sa instruktorom fitnesa Nenadom Vujanovićem.

foto: Pritnscreen

Međutim, Elektra je jednom prilikom progovorila o svom školovanju i putu od siromaštva do bogatstva.

- Rodom sam iz Like, koja je prošla rat, sa sela. Naučila sam kako je imati i nemati. Znam šta su životne vrednosti. Sad, što vidite ovu "gloriju i sjaj" to je radi šoubiznisa. Ništa nisam imala pre nego što ću otići za Švajcarsku. Svakom sunce doće nekada, pa tako je i meni - govorila je pevačica, pa je otkrila nepoznat detalj o svojoj stručnoj spremi:

- Kao dete sam bila mnogo dobar učenik. Posle osnovne škole sam u Beogradu završila "Četvrtu gimnaziju", pa višu hotelijarsku, pa u Švajcarskoj sam završila medicinu, odsek zavisnosti - droga i alkohol. Sad će neko reći: "Ova ga laže, kupuje diplome i ovo ono..." Igrom slučajnosti, zbog mog bivšeg dečka sam završila u prostituciji. Da se u startu ogradim, mene na to niko nije terao. To je posao koji ja volim. Sa ove tačke gledišta, da me neko pita šta bih radila u drugom životu, rekla bih da bih bila prostituka i pevačica - iskrena je svojevremeno bila Elektra.

foto: Ana Paunković

Pevačica je detaljnije opisala i svoj rad u medicinskoj ustanovu, te progovorila o plati koju je tamo primala.

- To u inostranstvu nije fakultet. Obučena sam kao socijalni radnik za bolesti zavisnosti. Radila sam sedam godina u medicini. Taj posao je bio jako dobro plaćen posao, plata mi je bila skoro 7.000 evra. Radila sam sa omladinom, nažalost, to su bila deca razvedenih roditelja koja su počela da koriste drogu i alkohol od dvanaeste godine. Od početka sam svojoj deci strah ulila od droge i alkohola, pošto sam videla šta to čini - otkrila je ona.

Teško ko bi poverovao da je prostitutka i pevačica poliglota, ali Elektra je tu da demantuje sve.

- Znam nemački, engleski, italijanski, bugarski, španski 'vamo, tamo'. Dakle, šest jezika. Najviše volim srpski i španski - istakla je pevačica.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/K.Đ/Srbijadanas