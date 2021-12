SLOBI SE 2021. GODINE OSTVARIO SAN: Pevač priznaje zbog čega mu je puno srce, a onda progovorio o VERENICI JELENI!

Sloba Radanović, koji je svojim učešćem u 'Zadruzi napravio revoluciju kada je rijaliti format na ovim prostorima u pitanju i ljubavnom dramom izazvao burne reakcije miliona gledalaca, vinuo se u same estradne visine nakon što je zauzeo visoko četvrto mesto u prvoj sezoni.

Sloba je u godini za nama nakon brojnih singlova izdao i svoj debitantski album koji je pobrao brojne simpatije publike širom regiona i oborio sve rekorde. Sada je za Pink sumirao godinu za nama, pa otkrio poslovne i privatne planove za narednu.

Kad sumiraš svoju 2021. jesi li zadovoljan?

- Prezadovoljan sam! Što se tiče karijere, izašao je moj prvi album, ostvario mi se taj san. Nadam se da će ih biti još i to mi je obeležilo celu godinu.

foto: ATA Images

Da li planiraš neki koncert u 2022. s obzirom da je album prošao tako dobro?

- Nije da planiram, ali zašto da ne. Ljudi mi stalno govore da treba da organizujem kocnert, ali ja sam više za to da se tu nakupi više mojih pesama pa da održim baš svoj solistički kocert da mogu da pokažem retrospektivu svoje karijere.

Kakvi su planovi na privatnom polju u Novoj godini?

- Sve je super i u najboljem redu, kao i do sada. Bićete obavešteni o svim promenama statusa. (smeh)

Da li si od onih koji imaju planove, pa prvog januara donose važne odluke?

- Ne, nemam nikakve planove. Samo da u 2022. budem bolji nego u 2021. to mi je jedini plan, da mi cela godina bude bolja u svakom smislu. Nisam neko ko planira, više sam spontan, šta se desi desi se.

foto: Printscreen/Pink

S obzirom da voliš planinu, da li planiraš neki zimski odmor?

- Planiram, tamo posle srpske Nove godine, videćemo gde, ali verovatno Slovenija. Tamo imam dobrih prijatelja i volim tamo da provedem slobodno vreme, odmorim mozak i napunim baterije. Nisam neko ko skija, oni nek skijaju ja ću da gledam.

Da li će Jelena biti u novogodišnjoj noći pored tebe? Da li imaš momenat da priželjkuješ da se svadba dogodi naredne godine?

- Biće naravno! To je nepristojno pitanje. (smeh) Naravno da imam u planu da sve to ozvaničim, i trenutno vodimo život kao da smo već u braku, to bi bila samo jedna kruna.

Da li ćeš iskoristiti praznike da odeš u Zrenjanin kod majke i porodice?

- Naravno, idem i van praznika baš često. Pogotovo za Badnje veče i Božić.

foto: ATA images

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

