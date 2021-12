SLOBA RADANOVIĆ POBESNEO I PRED KAMERAMA ZAPRETIO: Skandal na snimanju, pevaču ZBOG OVOG pitanja pala roletna, a ima veze sa Lunom

Pevač Sloba Radanović pojavio se na snimanju novogodišnjeg programa Pink televizije, a tada je pobesneo i zapretio da će prekinuti intervju.

Niame, Sloba se iznervirao zbog pitanja vezanog za njegovu prevaru u Zadruzi kada je tadašnju suprugu Kiju Kockar prevario sa Lunom Đogani.

foto: Kurir televizija

"Ako me iko pita išta više o Zadruzi prekinuću intervju. Šta je bilo videli ste svi, ne želim da se vraćam na to. Ovo su sad neke vedrije teme i ako me još neko pita o Zadruzi, prekinuću intervju", rekao je pevač a onda objasnio i zbog čega ne želi da pominje te stvari:

"Zato što je to bilo! Ok, pitajte me o rijalitiju koji se dešava danas ali to što je bilo pre četiri godine, to je bilo i ja se ne vraćam na to. Ne mogu da vam zamerim ali mogu da ne odgovorim na neko pitanje, a ako već vidite da eskiviram neku temu, nemojte da insistirate", zaključio je besan pevač.

Podsetimo, pre četiri godine pevač je pred kamerama prevario tadašnju suprugu Kristinu Kiju Kockar sa Lunom Đogani, a onda se supruga pojavila i pokazala mu da više ne može da računa na nju, pa i odnela ponudu u toj sezoni rijalitija. Međutim, Sloba koji danas uživa u dugoj vezi sa verenicom Jelenom, očigledno želi da zaboravi taj deo života.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković

Kurir.rs/M.M.

