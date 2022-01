ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Zvezdica ORGIJALA u Novogodišnjoj noći, Slatkica se napila i kolabirala!

Zdravo drage moje Abronoše! Pre svega, želim da vam čestitam Novu godinu, puno zdravlja, ljubavi, sreće i da se još dugo, dugo družimo i prenosimo tračeve o našim omiljenim javnim ličnostima.

Kao što znate, proslava Nove godine se završila, mnogi pevači su nastupali po klubovima u Srbiji, ali je svakako, najzanimljivije bilo u Beogradu. Sam krem de la krem se okupio na splavovima, diskotekama, hotelima i restoranima i do kasno u noć zabavljao goste za pozamašne svote novca.

Ipak, jednoj Zvezdici, tako ćemo je nazvati, jer zbog svoje bahatosti nikada neće biti prava zvezda, otkazan je koncert svega nekoliko dana pred nastup. Ona je trebalo da nastupa u diskoteci u manjem gradu u Srbiji, ali su tehnički problemi poremetili planove.

Očajna što neće zaraditi ni dinara, Zvezdica je zvala sve kolege, velike prijatelje i menadžere da pita ima li šanse da joj srede neku tezgu, bar u lokalnom kafiću, ali od toga nije bilo ništa. Međutim, jedan pevač joj je izašao u susret i ponudio da bude njegov gost u separeu kluba u kojem on peva i da animira njegove drugare. Znajući da, pored pevanja, Zvezdica prodajom svog tela zarađuje sa strane, pevač joj je obećao i dobru zaradu, ukoliko momci budu zadovoljni njenim uslugama.

Očajna jer je u finansijskim problemima do guše, zadatak je shvatila ozbiljno, pa se namunjila, obukla izazovno, našminala prejako i krenula u provod. Ne moram da vam kažem da su alkohol i ostala pomagala učinile svoje da se opusti i potpuno zaboravi na moral koji u javnosti često ističe, pa se do ranih jutarnjih sati provodila u društvu tatinih sinova, sedala u krilo i ljubila se sa svakim od njih. Na kraju su se odvezli u stan koji su iznajmili za after parti i tu su počele orgije. Moja ptičica mi kaže da im se na kraju pridružio i pevač poslodavac, te da je Zvezdica za akciju sa njih petoricom zaradila pet hiljada evra! Malo li je na ovu krizu!

Znate da je pevačica Slatkica slaba na razne opijate, kao i na alkohol. E pa, ni za novogodišnju noć nije uspela da iskontroliše svoje nagone, pa se pred nastup toliko napila, da je par minuta pre ponoći kolabirala i pala nasred separea, dok je pravila pauzu između nastupa.

Kada je menadžer kluba to video i shvatio da je vrlo verovatno da Slatkica neće moći da izađe na binu da sa gostima odbrojava do Nove godine, pobesneo je i odveo je u svoju kancelariju. Tu ju je dobro išamarao, a potom umivao ledenom vodom. Kad je malo došla sebi, poručio joj je da, ukoliko ne izađe na binu, mora da mu vrati isplaćeni honorar, plus penale u iznosu od deset hiljada evra! Mučenica je, svesna da je pare već unapred potrošila i da nema odakle da mu isplati, tražila da joj se nabavi kokain da se "popravi". I u minut do ponoći, uspela je da izađe na binu, ali ne pitajte kako je to izgledalo...

To bi bilo sve, drage moje! Nadam se da su vam se dopale priče. Čitamo se i sledeće nedelje! Ljubim vas!

