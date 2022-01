NOVA MADAM UVELA NOVA STROGA PRAVILA: Neposlušnim prostitutkama sleduju DRASTIČNE KAZNE, a evo kako nagrađuje NAJODANIJE!

Veliku buru izazvao je tekst koji smo objavili, a tiče se nove glavne madam na domaćoj javnoj sceni. U pitanju je bivša rijaliti učesnica, nekadašnja službeno lice i estradna umetnica koja je stekla utisak fine, neprimetne osobe.

Oni koji su shvatili o kome se radi u tekstu, odmah su se pitali kako je moguće da ona preuzme ulogu glavnog makroa i čime se za to mesto kvalifikovala. Kako kažu naši izvori, ova bivša rijaliti učesnica itekako ima potencijal da bude vođa prostitucije.

Čim je preuzela poziciju glavne, odmah je uvela nova pravila. Znajući da elitne prostitutke se često zbliže s klijentima i da sa njima ostvaruju prisnije odnose, te da onda počinju same da ugovaraju "poslove" s njima, madam je rešila da tome stane na put!

Angažovala je ljude koji prate njene radnice, a za one koje se uspostavi da ugovaraju seks sa klijentima iza njenih leđa, čekala je drastična kazna! Madam bi tim neposlušnim prostitutkama smanjivala cenu i to za duplo. To znači da ona koja je za veče uzimala 500 evra, narednih nekoliko meseci radila bi isti posao za 250 evra, sve dok šefica ne proceni da je odradila kaznu.

S druge strane, uvela je i bonuse za najvrednije radnice. Za one za koje se ispostavilo da joj ne rade iza leđa i da su joj lojalne, madam je pripremila bonuse. One mogu same da biraju da li žele novčanu naknadu od nekoliko hiljada evra, ili da ih madam iznenadi poklon vaučerima za estetske intervencije, kao i nekim putovanjima na egzotične destinacije.

Prema rečima našeg sagovornika, najpoznatije prostitutke koje rade za nju je starleta koja je učestvovala na Farmi i u Zadruzi, a poznata je po vezi sa jednim cimerom iz rijalitija. Osim nje, za madam radi i devojka koja je javnosti postala poznata kao neko ko ima tešku životnu priču, a s druge strane u rijalitiju je bila sa nekoliko različitih muškaraca za kratko vreme.

