OVO JE 21. VEK! IME BLUM JE MODERNO: Maja Šuput otkrila sve o BEBI, neobičnom imenu, ali i kako joj suprug POMAŽE!

Pevačica Maja Šuput sa suprugom Nenadom dočekala je prinovu, a njeni obožavatelji ne mogu se nauživati dogodovština i detalja iz njenog porodičnog života.

Ljude je najviše intrigiralo za koje se ime odlučio bračni par Tatarinov. Maja je ime krila do poslednjeg trenutka.

- Kad smo ga doveli kući i promatrali ga satima, shvatili smo da je on toliko presladak, on je baš Blum. Ime je kratko, ime je moderno, ovo je 21. vek i vremena se menjaju koliko god se to nekome sviđalo ili ne. Na kraju dana, ne mora se nikome sviđati, to je zaista samo naš izbor i ime koje će nositi moje dete - prepričava gospođa Šuput Tatarinov. Pohvalila se i kako sa suprugom ravnopravno deli slatke brige i obaveze u prvim Bloomovim danima.

- Do sada smo sve noćne straže odradili zajedno, kako se dete probudi, tako nas dvoje skačemo iz kreveta. Nema spavanja ni za koga, solidarni smo u noćnom segmentu i ni jedno ni drugo ne želi da spava dok se beba presvlači ili hrani, čak to nije ni bio deo dogovora nego jednostavno ni jedno od nas ne želi nešto da propusti - priča Maja.

