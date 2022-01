DALILA JE SMEĆE! NE MOŽETE DA ME POREDITE SA NJOM! Ša tvrdi da je njegova PREVARA blaža od njene: Žena kada vara JE MNOGO GORE!

Nenad Aleksić Ša je otkrio da mu je neshvatljivo zašto je on toliko osuđen povodom svoje prevare kada je to već viđeno u rijalitiju, a kada ga su ga uporedili sa Dalilom Dragojević koja je takođe prevarila supruga Dejana Dragojevića, govoreći da se zaljubila, baš kao i on u Taru, on se uvredio.

- Ona je smeće! Ne možete da me poredite sa njom! - počeo je Ša za Srbija Danas.

- Ti si rekao da ideš srcem, baš kao što je i ona rekla, da si se zaljubio, a to je i ona rekla, menjaš život iz korena, baš kao i ona, po čemu se tačno razlikujete? Dejan je gledao odnose Dalile i Cara preko ekrana kada su mu puštali klipove, baš kao i Ivana - uzvratila je voditeljka.

- Ivana je mogla da ugasi televizor, nije isto! - nastavljo je reper, pa objasnio po čemu on msatra da su različiti.

- Nemoj da me porediš sa njom! Različiti smo jer je ona uradila mnogo odvratniju stvar, a nije osuđena! Žena kada vara je mnogo gore, ali prevara je prevara, ne opravdavam se! Stvarno ne opravdavam svoju prevaru! Ali, moram da kaže, iz ovog ugla, nakon svega što se izdešavalo, ne kajem se! - rekao je Ša.

- Znači ti kažeš da je bilo vredno? - pitala je voditeljka.

- Da, bilo je vredno! Pogotovo nakon svega, nakon rijalitija, nakon svega što se izdešavalo! Jeste ružno i ne perem se, i pred kamerama je bilo, ali opet kažem, bolesno je što su me toliko osudili! Kao da sam poubijao ljude - rekao je Nenad.

