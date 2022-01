NUDE MI PARE ZA INTIMNE ODNOSE, ZA 5.000 € NE USTAJEM IZ KREVETA Starleta u 50. godini ŠOKIRALA priznanjem, 25.000 € dala za GRUDI

Starleta, bivša zadrugarka i fitnes instruktorka Ljuba Pantović (50) priznala je da je čak šest puta odlazila pod nož kako bi uvećala grudi, i za te intervencije dala je 25.000 evra.

"Šest puta sam operisala grudi i konačno sam zadovoljna. Koštalo me je 25.000 evra, ali ne žalim. Operacije sam sama finansirala jer ne dozvoljavam da mi iko išta plaća. Ne bih podnela da neko ide okolo i priča da mi je kupio grudi", rekla je Ljuba za Informer i otkrila da od kako se "doterala" nepristojne ponude samo pljušte.

"Nude mi i pare za intimne odnose, i to po nekoliko hiljada evra. Ja se sa takvima sprdam, pa odgovorim: 'Alo, bre, klošaru, pa neću ja za 5.000 evra ni da ustajem iz kreveta, a on poveća cifru na 7.000, pa na 10.000 evra. Jedan muškarac mi je napisao 'Sram da te bude, tebi je to malo pare?!'. Eto, tako leče komplekse, misle da sve mogu da kupe. Dođe mi da napišem 'Kupi mi kuću u centru Beograda i tvoja sam'. Tada bih dobila blagoslov i od roditelja i od prijatelja! Naravno, šalim se", rekla je ona.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B/Informer

