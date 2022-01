NEKA ME SREDOVEČNE DAME GLEDAJU KRIŠOM OD MUŽEVA: Era Ojdanić hoće da zarađuje od EKSPLICITNIH klipova, nagovorio ga UNUK!

Pevač Era Ojdanić doneo je odluku da poput mnogih poznatih dama otvori profli na jednoj platformi gde se snima sadržaj za odrasle i tako zaradi koji dinar više.

Pevač (74) kaže da uskoro planira da otvori nalog na čuvenoj platformi, sajtu preko kog svuda u svetu brojne poznate face, ali i anonimusi, zgrću brdo para, snimajući eksplicitan sadržaj. Folker je za Srpski telegraf ispričao da planira da zaradi koji dinar na pomenuti način jer ne vidi ništa sporno u tome da, recimo, sredovečne dame koje imaju ili nemaju partnera pored sebe, mogu da uživaju gledajući njega dok se skida i dodiruje po intimnoj regiji.

- Moj unuk Uroš mi je predložio da otvorim taj nalog. U to se mlađi bolje razumeju, ali i ja znam oko sajtova neke stvari, ne baš sve. Moj unuk kaže da može taj profil da mi vodi s jednim drugom i da tu može super da se zaradi. Ispričao mi je da to već imaju neki naši s estrade poput Ljube Pantović i da ja mogu da budem prvi za tržište za sredovečne dame. Ne vidim problem da moje klipove, recimo, gledaju udate ili razvedene žene. Što se to razlikuje od toga kada omladina posećuje porno-sajtove?! Pa, ja ne bih radio ništa protivzakonito! One mogu da me gledaju, sve to krišom od muževa, tako da što da ne - priča Era i otkriva da će od unuka tražiti da mu da šifru da bi sam naučio da kači ceo sadržaj:

- Ja ću kamerom da snimam sebe u svim pozama koje mi budu odgovarale i sve ću sam da kačim na taj sajt. Moći će svakako to da vidi samo ako plati, neće biti dostupno za sve, pa videćemo. Nisam još definitivno presekao, ali na ivici su da me ubede da počnem time da se bavim. Kad mogu ovi mlađi, mogu i ja. U punoj sam snazi, dobro izgledam za svoje godine i neće sigurno maloletna lica da ulaze da gledaju Eru kako se skida. Imaću svoju publiku, a što se cene tiče, prvo će da bude simbolična, pa ako se dobro kotiram, ima da poskupljujemo.

Inače, pevač je pre nekoliko godina bio u žiži javnosti kada se pojavio porno-snimak, koji je navodno slao maloletnici. On je posle skandala objasnio da mu je to samo pomoglo jer se o tome više pisalo nego o bilo kojoj njegovoj pesmi.

- Ovo je više odjeknulo nego bilo koja moja pesma. Više se ne isplati da pevate, samo snimajte klipove i to je to, popularnost mi od tada raste i kod žena, a i poslovno. Ne kajem se ni zbog čega. Čovek sam širokih shvatanja i kod mene nema osuđivanja - pričao je tada folker.

