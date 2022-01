ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Kilava bila u šemi sa Babom, Mesečarka spasava ćerku od mafije!

Zdravo, dragi moji, vidim da vam se prošlonedeljna kolumna mnogo dopala i to me raduje, ali se nadam da će i ova da vam privuče barem isto toliko pažnje.

Najviše vam se svidela priča o Kupusari, pa vam sada obećavam da ću se narednih dana raspitati još o njenom životu i šta sve to ona krije. A današnje druženje počećemo pričom o Kilavoj, tako ćemo zvati pevačicu srednjih godina koja je poznata po tome što nema nijedan skandal, iako ima zavidnu karijeru.

Ja sam se šokirala kad sam čula da je ona kao jedva punoletna bila u šemi sa Babom, to je onaj pokojni pevač, svi ga znate sigurno. Ne samo da je među njima razlika u godinama tri decenije, već su mi njih dvoje nekako nespojivi kao par. Kilava onako čedna i naivna, a Baba večito je izgledao kao da ima 80 godina. Ali upoznala sam čoveka, ozbiljnog, pouzdanog, koji mi je rekao da im je on lično čuvao stražu dok su vodili ljubav u nekom motelu. Ne znam koliko je to između njih trajalo, ali znam da Kilava nije bila jedina švalerka Babi.

Naslednica Mesečarke i Mikija upala je u probleme. Ona bi sad da se oslobodi ljudi koji su do juče ulagali pare u njenu karijeru, da im vrati sve što treba i da dalje nastavi sama. Ali ne može tako. To je opasan svet ljudi kojima je važno da oko sebe imaju armiju sledbenika, ne da bi od njih zarađivali, već da bi preko njih mogli da peru pare. Zato su se Mesečarka i Miki dali u akciju da pomognu ćerki, zovu sve redom, traže vezu i način da uspeju u tome.

Videćemo kako će se to završiti.

Izgleda da Panika ucenjuje Prvu nekim kompromitujućim snimcima ili informacijama, tako sam načula. Navodno joj je pomoću toga izvukla pare prethodnih meseci, a o čemu se tačno radi, ne znam. Niko ništa ne sme da pisne, svi se plaše da ne dobiju po nosu od Prve. Samo me čudi kako se Panika ne plaši njene osvete i kako joj je palo na pamet da je ucenjuje kad zna koliko je opasna. Mora da je nešto mnogo ozbiljno u pitanju.

Znam da očekujete da čujete rasplet oko Ikone i onog haosa koji se desio, ali nema tu šta puno da se priča. Od mojih izvora čujem da ona i dalje planira da nastavi po starom, da se pravi kao da se ništa nije desilo jer joj tako odgovara. Pare dobija koliko joj treba, a svako može da radi šta hoće sa strane.

Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

