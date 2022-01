DEJAN MATIĆ PRIZNAO DA JE VOZIO AUTOMOBIL: Ne bih javno, to je za zatvor!

Popularni pevač Dejan Matić slep je od rođenja, međutim nije dozvolio da mu hendikep utiče na život, pa je svojevremeno čak i automobil vozio!

On je ispričao kako je došlo do toga, pa priznao da time nije hteo da se hvali, jer je svestan da je napravio prekršaj.

- Jesam, ali ne bih o tome javno, ali bilo je. Nisam se ja hvalio, to su se hvalili moji prijatelji koji su se sa mnom vozili. Jedan moj prijatelj je rekao da dam to za novine, a ja se mislim kakve novine, to je za zatvor, idi bre (smeh), koje novine - ispričao je pevač za domaće medije.

Kako je istakao, da može da vozi, to mu nikad ne bi dosadilo.

- Meni se nikad nije ugasio auto kad krećem, ja da mogu da vozim, ja bih vozio non-stop. Kažu mi mnogi da bi mi dosadilo, a ja mislim da ne bi nikad - smatra pevač.

