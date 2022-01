BOLNO PRIZNANJE NADE OBRIĆ NATERAĆE VAM SUZE NA OČI! Pevačici se RAK vraćao 3 puta, ne seća se koliko je OPERACIJA IMALA!

Nada Obrić se dotakla svoje teške bolesti, kada joj se čak tri puta rak vraćao, i to poslednji put nedavno.

foto: Printscreen/Magazin In

- Tako je, tri puta se rak vraćao, ne znam ni koliko sam operacija imala. Da se ne lažemo, u tim situacijama nikome nije lako i svejedno, nikome nije prijatno, i zračenja i hemoterpaije, operacije... Poslednja operacija je trajala sedam i po sati. Pritom imam i anginu pektoris, i tako dalje... Ali, imala sam sreću da me u Beču operisao prof. Fajković i ostavio me živu, jer nije trebalo da preživim! On me je ostavio živu i onda sedneš i razgovaraš sam sa sobom - priseća se Obrićeva u emisiji "Magazin In", pa nastavlja:

- Imam dve opcije. Imam opciju da legnem, padnem u depresiju, koju uopšte ne priznajem, i čekam kada ću da umrem! Pritom, imam decu, unuke, i ja kada bih vama pročitala poruku od moje unuke Natalije, onda shvatiš neke stvari. Nemam pravo na to, neću da budem nesrećna ni ja, ni moja deca, ni moji unuci, neću to! Uvek kad me neko pita: "Kako si", divno! "Da li ti fali nešto, nano?" Šta će mi faliti... Ne dam im uopšte da me pitaju takva pitanja, odmah ja pitam njih kako su oni, ima li nekog momka, da ga dovede kod nane... Ne dam se, borim se - priča Nada.

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs/M.M.

