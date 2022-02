USKORO ZVANIČAN POZIV NA MEGDAN! Kristijan pristao na meč sa ALBANCEM: Volim kad imaju HERCA, a ne ovi što laju u prazno!

Kristijan Golubović dobio je ponudu za MMA meč od Albanca koji živi u Hrvatskoj o čemu je Kurir pisao, a sada nam je otkrio da je pristao na borbu.

On je na svom Instagram profilu objavio poruku koja mu je stigla u inboks, gde mu je ponuđeno čak 10.000 evra kako bi izašao na megdan sa javnosti nepoznatim čovekom.

foto: Nemanja Nikolić

- Čuo sam se sa tim dečkom i pristao sam na njegovu ponudu. Još uvek mi nije poslao taj avans od 5.000 evra. On je ponudio 10.000 samo da ja izađem na megdan, plus novac od sponzora, ulaznica i ostalo. Datum, vreme i mesto borve još uvek nisu poznati. On će doći prvo u Beograd da me zvanično izazove i uplati pripreme za meč polovinom novca. Tada ćemo zakazati borbu, i obavestiti sve o vremenu i mestu gde ćemo se boriti. Iskreno, srećan sam što je došlo do ovoga. Sada će moći da se vidi prava slika ko je ko - kazao je Golubović, koji se ponovo osvrnuo i na pismo Rašida Sakića koje je stiglo u našu redakciju.

foto: Printscreen Instagram

- Volim ljude koji imaju herca da me izazovu, a ne kao ovi što laju u prazno preko mreža i medija, a nema niko da izađe ispred mene i da mi kaže to u lice. Ovako rade šmekeri, taj dečko ima pravo posle da stane ispred mene i priča. Radujem se toj borbi i susretu, a koliko sam ga razumeo i on je uzbuđen i jedva čeka - ispričao je Golubović za Kurir.

foto: Kurir, Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić

Kurir.rs/ Ana Denda

Bonus video:

10:05 Kristijan objavljuje knjigu koja će sve šokirati: Otkriću imena pevačica i političara