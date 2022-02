KRISTINA KOVAČ JE S NJIM NAŠLA SREĆU U ŠVEDSKOJ Ovo je Danijel, napustio sve u Srbiji, a evo čime se bavi njegov brat! KAKAV DEVER

Pevačica i kompozitorka Kristina Kovač (47) odlučila da napusti sve u Srbiji i odseli se u daleku Švedsku gde se bavi potpuno drugim zanimanjem. U početku je tamo bila sama i gradila je uslove kako bi u nekom trenutku mogli da joj se pridruže ćerka i dugogodišnji partner Danijel Brakus. Taj momenat se pre dve godine konačno dogodio i od tada ova tročlana srećna porodica živi novim životom u potpuno drugačijoj sredini.

Danijel je brat poznatog radijskog voditelja Igora Brakusa, ali Danijel nije u tim vodama. I on je, baš kao i Kristina, napustio sve što je radio u Srbiji pa je u Švedskoj počeo ispočetka kraj svoje drage.

Kristina je ranije govorila o izabraniku, navodeći da je konačno pronašla ono što joj je trebalo.

- To je muškarac kakvog nikada nisam srela i više neću upoznati, u to sam sigurna. On je čovek koji ima najjaču snagu karaktera, izdržao je u životu stvari koje mnogi ljudi ne bi. Poseban je na svaki način - inteligentan, nežan, nesebičan, privržen i posvećen. On je ljubav mog života - istakla je Kristina jednom prilikom.

kurir.rs/alo

Bonus video:

03:24 Kristina će zbog ljubavi možda ostati bez 30.000 evra!