DOŠLO VREME DA KIJA BRANI SLOBINU BIVŠU LJUBAVNICU I MARKOVU ŽENU: Niste moji fanovi ako ružno pišete za Lunino DETE!

Luna Đogani je u emisiji “Premijera - Vikend specijal” pričala o tome da je žrtva “sajber” nasilja.

Danas se oglasila i pobednica prve “Zadruge” Kija Kockar koja se ogradila od fanova koji pišu bilo šta ružno o ćerkici Lune Đogani i Marka Miljkovića.

– Naravno da sam protiv mržnje i hejta, ali razumite jednu stvar - ja ne navodim moje fanove niti smatram mojim fanovima ljude koji mogu nešto da napišu ružno za dete, to mi je neshvatljivo! I ne vodim evidenciju jer ne stignem da pročitam i ovde sve komentare. Prijavite policiji profile koji vas uznemiravaju. Jako mi je žao što je vap lažni profil povredio drugi lažni profil, ali VTK je tu oko prijava. Pozdrav! - poručila je Kija.

Podsetimo, ona je pred kamerama priznala da su ružni komentari pre jako uticali na nju, ali da ju je majčinstvo promenilo.

- Nisam htela da budem kao svi. I te kako bih imala šta da kažem. Ja sam i te kako posle rijalitija preživela "sajber" nasilje. Teško je da progutaš, da shvatiš da te ne dotiče. Pogotovo kad postaneš svestan sebe i da to što ti pišu nije tako. Pre me je uvek to pogađalo, podsvesno su uvek ti ružni komentari uticali na mene. Otkad sam postala majka, totalno sam se promenila, svi pogledi su mi drugačiji.

Danas ne može niko da me povredi i uvredi nekim glupim pretnjama i komentarima. Ja te ljude koje mrze gledam kao neke fanove. Mogu da mi pišu da mogu da umrem, da me nema, sve te grozote, oni su opsednuti sa mnom… To je meni bolest i tim ljudima ne mogu da dajem na značaju. Žao mi je tih ljudi, neka mi sve žele najgore, ja ću sve suprotno od toga da im mislim i da im želim samo lepe stvari - objasnila je Luna.

