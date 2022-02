BAVIĆU SE RAZVODIMA ILI ĆU BITI SUDIJA! Kija Kockar OTKRILA dugo zarobljenu želju za pravom i želi da UPIŠE FAKULTET

Kristina Kija Kockar, pevačica, bila je gost u Jutarnjem programu na Kurir televiziji gde je navela je da želi da malo promeni profesiju i da upiše fakultet.

Pevačica je istakla da je završila već ugostiteljski fakultet pre 9 godina, ali da joj je iskrena želja bila pravo. Mada kako je navela ni novinarstvo joj ne izgleda loše.

- Mislila sam da menjam profesiju. Rekla sam da prestajem da pevam i sad su svi očekivali da ću ja to da demantujem. Upisaću novinarstvo, zato što su novinari baš to pitali. Ja sam već završila pre 9 godina fakultet i nekako pravo je bila uvek moja prva ljubav i želela sam to. Ali to je smatralo da moram da moram da ostanem u Srbiji, a želela sam da putujem kao mlada. Zato sam završila ugostiteljstvo, turizam i hotelijerstvo. Sad bi jednostavno želela da se vratim to ljubavi pravoj, mada može i novinarstvo što da ne - navela je pevačica za Jutarnji program na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Pevačica tvrdi da prvi put kad upisuješ fakultet može da se poveže sa željom roditelja, ali onaj sledeći put je zato što ti želiš.

- Prvi put kad ideš na fakultet, to ideš zato što moraš, dođu slave i rođendani i mama mora da se pohvali. To moraš da završiš zbog roditelja, a drugi put kad upisuješ to je verovatno zato što voliš. Želim da uživam u detaljima - istakla je pevačica.

foto: Pravni Fakultet, Kurir

Dodala je da joj je prijatelj advokat dao ideju da bi mogla da se bavi razvodima jer je dobra u tome, mada ona je više za to da bude sudija.

- Dao mi je prijatelj advokat ideju da bi mogla da se bavim razvodima, ali volela bi više da budem sudija. Ali neću da se bavim time, želim da slušam predavanja jer me to zanima - rekla je pevačica.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:51 Kija Kockar progovorila o gradonačelniku Banjaluke: Zvao me je Draško, hoće da okaje grehe!