PETRU SU DIVAC I SNEŽANA USVOJILI KAD JE IMALA 6 MESECI Lepu blogerku MUVAO je tatin drug NIŠA a jedno joj uvek PROLAZI kroz GLAVU

Košarkaš Vlade Divac pretukao je bivšeg fudbalera i nekadašnjeg prijateljka Nišu Saveljića krajem decembra prošle godine na Vračaru, u restoranu koji je u vlasništvu Dejana Bodiroge. Do okršaja je došlo zbog toga što se ćerka zvezde NBA lige, Petra, požalila ocu da joj njegov prijatelj šalje poruke preko Instagrama i da joj se nabacuje.

Petra je došla u žižu javnost zbog toga što joj je bivši fudbaler Niša Saveljić slao nepristojne poruke na društvenim mrežama, što je ona odmah prijavila ocu, koji je napravio skandal u Bodiroginom restoranu. Pali su šamari, pa su Bodiroga i konobar skočili da ih razdvajaju.

Petra je usvojena ćerka Snežane i Vlade Divca, koje je u njihov dom stigla kada je imala šest meseci. Supruga proslavljenog košarkaša jednom prilikom progovorila je o biološkim roditeljima usvojene ćerke Petre.

1 / 9 Foto: Instagram

- To nije bila humanost, već ljubav. Uvek sam gledala samo jednu stvar, a to je koliko sam bila srećna jer sam dobila dete. Mislim da ne postoji ništa lepše u mom životu nego što mi se to dogodilo. Nikada to nisam posmatrala kao da sam ja nekome pomogla, već da sam ja ta koja je nešto tako lepo dobila na dar. Bezgranično sam zahvalna njenim biološkim roditeljima koji nisu abortirali, već su prošli kroz jednu takvu teškoću da daju dete na usvajanje. To je prava roditeljska ljubav, kada ne možete da se brinete o svom detetu, ali smognete snage da ga date nekome ko može – rekla je Ana za “Story”, te otkrila da ne zamera ćerkinim biološkim roditeljima što su ostavili svoje dete.

- Kako mogu tako nešto da im zamerim, to je izuzetna ljubav i hrabrost s njihove strane, izabrali su to umesto da abortiraju, a mnoge žene se danas odlučuju na taj korak. Imam veliko poštovanje prema njima.

foto: Pritnscreen/Instagram

Petra ne voli mnogo da se eksponira kao ćerka poznatih roditelja, umesto fensi krpica i šminke više je zanimaju motori, a umesto fotki iz ludog provoda - ona na društvene mreže radije kači fotke sa svojom porodicom.

Živi na relaciji Srbija-Amerika i pre nekoliko godina otvorila je svoj lični blog, gde piše o sebi, članovima porodice, školovanju, kao i o tome kako vidi svet iz svoje perspektive. Usvojena ćerka slavnog košarkaša, Petra Divac živi na relaciji Srbija-Amerika i pre nekoliko godina otvorila je svoj lični blog, gde piše o sebi, članovima porodice, školovanju, kao i o tome kako vidi svet iz svoje perspektive.

foto: Pritnscreen/Instagram

- Ljudi me često pitaju kako je to imati dve mame i dve tate. Nemam po dva roditelja, imam samo moju mamu i mog tatu. Ljude koji su me odgajili i učinili da postanem nezavisna, inteligentna i jaka devojka. Zatim, imam i biološku majku, ženu koja me je rodila i kojoj ću biti večno zahvalna za to što sam danas okružena pravim ljudima. Ne znam ništa o ženi koja me je rodila, a ni o mom biološkom ocu i nisam u kontaktu sa njima. Volela bih da ih upoznam jednog dana, ali mi se ne žuri. Često mi kroz glavu prolaze pitanja da li ličim na nekoga od njih dvoje i imam li neke njihove osobine - napisala je svojevremeno Petra na svom blogu.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs

Bonus video:

02:10 DIVAC I RAĐA ZAVRŠILI U SKADARLIJI: Tamburaši im pevali Olivera, Bajagu i Halida na uvce (VIDEO)