NIŠA SAVELJIĆ OČAJAN! Sve će uraditi da mu Divac oprosti što mu je muvao ćerku pa dobio ŠAMARE, evo koga je UVUKAO U PRIČU

Košarkaš Vlade Divac pretukao je bivšeg fudbalera i nekadašnjeg prijatelja Nišu Saveljića krajem decembra prošle godine na Vračaru, u restoranu koji je u vlasništvu Dejana Bodiroge. Sukob se dogodio jer se ćerka zvezde NBA lige, Petra, požalila ocu da joj njegov prijatelj šalje poruke preko Instagrama i da joj se nabacuje.

- Niša se odmah pokajao i hteo da se lično izvini Divcu, ali Vlade ne želi da ga vidi. Bio je besan i govorio kako Nišu nije sramota da šalje poruke Petri koju zna još kada je bila dete. Niša je kasnije preko zajedničkih prijatelja slao poruke izvinjenja, ali Divac ne želi da čuje. Prijatelji su pokušavali da stišaju strasti između Divca i Niše i da ih pomire, ali od toga nema ništa. Divac je ljut i kaže da je Niša za njega završio za sva vremena - kaže izvor.

Inače, Petra je usvojena ćerka Snežane i Vlade Divca, koje je u njihov dom stigla kada je imala šest meseci.

Petra koja je već duže vreme u vezi sa Mihajlom Veruovićem, živi na relaciji Srbija-Amerika i pre nekoliko godina otvorila je svoj lični blog, gde piše o sebi, članovima porodice, školovanju, kao i o tome kako vidi svet iz svoje perspektive.

- Ljudi me često pitaju kako je to imati dve mame i dve tate. Nemam po dva roditelja, imam samo moju mamu i mog tatu. Ljude koji su me odgajili i učinili da postanem nezavisna, inteligentna i jaka devojka. Zatim, imam i biološku majku, ženu koja me je rodila i kojoj ću biti večno zahvalna za to što sam danas okružena pravim ljudima. Ne znam ništa o ženi koja me je rodila, a ni o mom biološkom ocu i nisam u kontaktu sa njima. Volela bih da ih upoznam jednog dana, ali mi se ne žuri. Često mi kroz glavu prolaze pitanja da li ličim na nekoga od njih dvoje i imam li neke njihove osobine - napisala je svojevremeno Petra na svom blogu.

